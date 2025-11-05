Ціни на проїзд в метро у столицях Європи — у скільки обійдеться поїздка у 2025 році

Метрополітен у Варшаві. Фото: Railway Supply

Подорожуючи Європою чи працюючи у великому місті, важко обійтися без поїздок на метро — адже це найшвидший і чи не найзручніший спосіб дістатися до потрібного місця. А от вартість поїздки залежить від місцевих правил і підходів до організації громадського транспорту.

Новини.LIVE дослідили, у скільки обійдеться поїздка на метро в столицях Європи.

Реклама

Читайте також:

Ціни на проїзд у метро в Києві

Столичне метро налічує три чинні лінії та 52 станції, загальна довжина ліній близько 70 кілометрів.

У листопаді 2025 року тариф на проїзд у київському метрополітені становить 8,00 грн (або 0,17 євро) незалежно від тривалості поїздки та кількості пересадок. При купівлі проїзного на 50 поїздок, вартість однієї поїздки знижується до 6,50 гривень. Наразі це найнижчий тариф у Європі.

Ціни на проїзд у метро в Бухаресті

У румунській столиці метрополітен складається з п'яти ліній, позначених кольорами та цифрами. Для обслуговування пасажирів у метро Бухаресту працює 63 станції, що розташовані на 70 км колій.

Для проїзду треба купити магнітну картку на вході. Коштує вона 0,78 євро на дві поїздки, тож одна поїздка обходиться приблизно у 0,39 євро.

Щоб зекономити, пасажири можуть придбати проїзний квиток:

на 10 поїздок — 2,95 євро;

на 62 поїздки — 9,83 євро;

безліміт на місяць — 11,80 євро.

Ціни на метро у Софії

Мережа метро столиці Болгарії Софії налічує загалом 52 км ліній та 4 гілки. Однак лінії з'єднані між собою і можна без пересадок дістатися з одного кінця до іншого.

Ціни на проїзд у метро такі:

разовий квиток — приблизно 0,8 євро ;

; квиток на 60 хвилин з можливістю пересадок — 1,10 євро;

денна карта — 2 євро;

проїзний на 72 години — майже 8 євро.

Учні та студенти в Софії можуть придбати проїзний на місяць за 7,7 євро, а особи старше 68 років — за 5 євро.

Ціни на проїзд у метро в Будапешті

Метрополітен в столиці Угорщині складається з чотирьох ліній, загальна довжина — 38,2 км, кількість станцій — 52.

Ціни в громадському транспорті Будапешту залежать від тривалості дії талонів: 80 хвилин вдень і 120 хвилин вночі — 350 форинтів або 0,9 євро (при покупці в автоматі) і 450 форинтів або 1,16 євро (при покупці у водія).

Вартість проїзних:

24 години — 1 650 форинтів (4,25 євро);

72 години — 4 150 форинтів (10,68 євро);

тиждень — 4 950 форинтів (близько 13 євро).

Ціни на проїзд у метро Варшави

На сьогодні у метро польської столиці функціонує дві лінії, на яких побудовано 39 станцій. Загальна довжина шляху складає 41,5 км.

Ціни на поїздки:

20 хвилин — 4,40 злотих або близько 1 євро ;

; 75 хвилин — 1,7 євро;

90 хвилин — 1,8 євро;

добовий — 5,7 євро;

7 днів — 8,5 євро;

30 днів — 26 євро.

Студентам та пенсіонерам за наявності відповідного посвідчення у метро Варшави надається 50% знижки на проїзд.

Ціни на метро у Празі

Метрополітен у столиці Чехії складається із трьох ліній, які налічують 61 станцію. Загальна довжина маршрутної мережі метро Праги становить понад 65 км.

Для оплати проїзду використовуються одноразові та багаторазові проїзні квитки як на короткий термін (до трьох днів), так і на більш тривалий (від місяця до року). Квитки на метро дійсні також для проїзду в трамваях і автобусах.

Вартість квитків становить:

на 30 хвилин — 1,4 євро ;

; на 90 хвилин — 1,9 євро;

на 1 день — 5 євро;

на 3 дні — 14 євро.

Ціни на проїзд для дітей від 6 до 15 років у два рази менші.

Ціни на метро в Мадриді

В столиці Іспанії метрополітен налічує 326 станцій, розташованих на 16 лініях. Кожна має свій колір та числове позначення. Загальна довжина — понад 300 км.

Вартість варіюється залежно від зони, в межах якої ви переміщаєтеся, та виду квитків. Наприклад, одноразовий квиток на метро може коштувати від 1,5 євро (за подорож не більше ніж на 5 зупинок) або 2 євро (на 10 зупинок).

Під час поїздок метро у Мадриді варто враховувати поділ на тарифні зони. Якщо маршрут проходить через межу зони, потрібно придбати новий квиток для наступної ділянки.

Для зручності пасажирам доступні різні варіанти проїзних документів:

універсальний квиток для всіх зон метро — 3 євро;

квиток для всіх зон із поїздкою до аеропорту — 6 євро;

звичайний квиток на 10 поїздок — 12,20 євро;

універсальний квиток на 10 поїздок (усі зони) — 18,30 євро.

Також доступні туристичні квитки — від 8,4 євро/день.

Ціни на проїзд у метро Риму

Метрополітен італійської столиці складається із трьох ліній, кожна з яких має свої літеру і колір. Загальна довжина шляхів метро Рима складає 60 км, на яких функціонує 74 станції.

Вартість проїзду становить 1,5 євро. Квиток дійсний протягом 100 хвилин з моменту активації та може використовуватися в інших видах громадського транспорту. Також є квитки на 24 години вартістю 7 євро, на 48 годин — 12,5 євро, на 72 години — 18 євро.

Ціни на метро у Берліні

Метро Берліна — один із найстаріших метрополітенів Європи та найстаріший метрополітен Німеччини, відкритий у 1902 році. Він налічує 175 станції, розташованих на 9 лініях, загальна довжина яких складає 155 км.

Квиток на три зупинки коштує 2 євро, на 1 день — 9,50 євро, на 7 днів — 39,00 євро. Також є одноденний груповий квиток на 5 осіб вартістю 29 євро. Діти віком до 6 років можуть користуватися Берлінським метро безплатно.

Ціни на проїзд у метро Відня

Віденське метро складається з п’яти ліній протяжністю 83,3 кілометра. Столиця Австрії може похвалитися розгалуженою мережею зі 109 станцій, густо розкиданих по всьому місту.

Вартість одного квитка на одну поїздку на віденському U-Bahn становить 2,40 євро. Квиток на метро, дійсний один день (до 1:00 наступного дня), коштує 5,80 євро.

Ціни на проїзні:

на 24 години — 8 євро;

48 годин — 14,10 євро;

72 години — 17,10 євро;

1 тиждень — 17,10 євро;

1 місяць — 51 євро.

Діти до 6 років користуються громадським транспортом Відня безплатно.

Ціни на квитки у метро Брюсселя

Єдине в Бельгії метро являє собою систему з чотирьох ліній, які проходять через центральну частину міста, з'єднуючи його з віддаленими районами. Загальна протяжність ліній брюссельського метро становить 49,9 км, для обслуговування пасажирів відкриті 59 станцій.

Вартість проїзду становитиме 2,60 євро/поїздка, а необмежений денний квиток коштує 8 євро.

Діти до 6 років можуть користуватися громадським транспортом у Брюсселі безплатно, якщо їх супроводжує дорослий з дійсним квитком.

Скільки коштує проїзд на метро у Лондоні

Лондонський метрополітен налічує 270 станцій, розташованих на 13 лініях. У кожної лінії є назва та колір. Загальна довжина маршрутів метро Лондона складає 402 км. Це найдовше метро у Європі, проте й ціни на проїзд в столиці Великої Британії найвищі.

Квиток на одну поїздку в метро обійдеться від 3,30 до 7 євро, залежно від кількості транспортних зон, що перетинаються. Крім того, існують квитки на 1 день вартістю від 7,5 до 20 євро, на 7 днів за ціною від 38 до 98 євро залежно від тарифної зони.

Вартість проїзду в метро у столицях Європи. Графіка: Новини.LIVE

Порівнюючи тарифи, бачимо, що київське метро залишається найдоступнішим серед європейських столиць, попри постійний розвиток інфраструктури. Для мешканців і гостей столиці України це не лише зручний, а й економічно вигідний спосіб пересування.

Раніше ми розповідали, скільки коштують квартири в столицях Європи.

Також дізнавайтеся, які країни Європи готові заплатити чималі гроші за переїзд до окремих населених пунктів.