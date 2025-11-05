Цены на проезд в метро в столицах Европы — во сколько обойдется поездка в 2025 году

Путешествуя по Европе или работая в большом городе, трудно обойтись без поездок на метро — ведь это самый быстрый и едва ли не самый удобный способ добраться до нужного места. А вот стоимость поездки зависит от местных правил и подходов к организации общественного транспорта.

Новини.LIVE исследовали, во сколько обойдется поездка на метро в столицах Европы.

Реклама

Читайте также:

Цены на проезд в метро в Киеве

Столичное метро насчитывает три действующие линии и 52 станции, общая длина линий около 70 километров.

В ноябре 2025 года тариф на проезд в киевском метрополитене составляет 8,00 грн (или 0,17 евро) независимо от продолжительности поездки и количества пересадок. При покупке проездного на 50 поездок, стоимость одной поездки снижается до 6,50 гривны. Сейчас это самый низкий тариф в Европе.

Цены на проезд в метро в Бухаресте

В румынской столице метрополитен состоит из пяти линий, обозначенных цветами и цифрами. Для обслуживания пассажиров в метро Бухареста работает 63 станции, расположенные на 70 км путей.

Для проезда надо купить магнитную карточку на входе. Стоит она 0,78 евро на две поездки, поэтому одна поездка обходится примерно в 0,39 евро.

Чтобы сэкономить, пассажиры могут приобрести проездной билет:

на 10 поездок — 2,95 евро;

на 62 поездки — 9,83 евро;

безлимит на месяц — 11,80 евро.

Цены на метро в Софии

Сеть метро столицы Болгарии Софии насчитывает всего 52 км линий и 4 ветки. Однако линии соединены между собой и можно без пересадок добраться из одного конца в другой.

Цены на проезд в метро следующие:

разовый билет — примерно 0,8 евро ;

; билет на 60 минут с возможностью пересадок — 1,10 евро;

дневная карта — 2 евро;

проездной на 72 часа — почти 8 евро.

Ученики и студенты в Софии могут приобрести проездной на месяц за 7,7 евро, а лица старше 68 лет — за 5 евро.

Цены на проезд в метро в Будапеште

Метрополитен в столице Венгрии состоит из четырех линий, общая длина — 38,2 км, количество станций — 52.

Цены в общественном транспорте Будапешта зависят от продолжительности действия талонов: 80 минут днем и 120 минут ночью — 350 форинтов или 0,9 евро (при покупке в автомате) и 450 форинтов или 1,16 евро (при покупке у водителя).

Стоимость проездных:

24 часа — 1 650 форинтов (4,25 евро);

72 часа — 4 150 форинтов (10,68 евро);

неделю — 4 950 форинтов (около 13 евро).

Цены на проезд в метро Варшавы

На сегодня в метро польской столицы функционирует две линии, на которых построено 39 станций. Общая длина пути составляет 41,5 км.

Цены на поездки:

20 минут — 4,40 злотых или около 1 евро ;

; 75 минут — 1,7 евро;

90 минут — 1,8 евро;

суточный — 5,7 евро;

7 дней — 8,5 евро;

30 дней — 26 евро.

Студентам и пенсионерам при наличии соответствующего удостоверения в метро Варшавы предоставляется 50% скидки на проезд.

Цены на метро в Праге

Метрополитен в столице Чехии состоит из трех линий, которые насчитывают 61 станцию. Общая длина маршрутной сети метро Праги составляет более 65 км.

Для оплаты проезда используются одноразовые и многоразовые проездные билеты как на короткий срок (до трех дней), так и на более длительный (от месяца до года). Билеты на метро действительны также для проезда в трамваях и автобусах.

Стоимость билетов составляет:

на 30 минут — 1,4 евро ;

; на 90 минут — 1,9 евро;

на 1 день — 5 евро;

на 3 дня — 14 евро.

Цены на проезд для детей от 6 до 15 лет в два раза меньше.

Цены на метро в Мадриде

В столице Испании метрополитен насчитывает 326 станций, расположенных на 16 линиях. Каждая имеет свой цвет и числовое обозначение. Общая длина — более 300 км.

Стоимость варьируется в зависимости от зоны, в пределах которой вы перемещаетесь, и вида билетов. Например, одноразовый билет на метро может стоить от 1,5 евро (за путешествие не более чем на 5 остановок) или 2 евро (на 10 остановок).

Во время поездок метро в Мадриде следует учитывать разделение на тарифные зоны. Если маршрут проходит через границу зоны, нужно приобрести новый билет для следующего участка.

Для удобства пассажирам доступны различные варианты проездных документов:

универсальный билет для всех зон метро — 3 евро;

билет для всех зон с поездкой в аэропорт — 6 евро;

обычный билет на 10 поездок — 12,20 евро;

универсальный билет на 10 поездок (все зоны) — 18,30 евро.

Также доступны туристические билеты — от 8,4 евро/день.

Цены на проезд в метро Рима

Метрополитен итальянской столицы состоит из трех линий, каждая из которых имеет свои букву и цвет. Общая длина путей метро Рима составляет 60 км, на которых функционирует 74 станции.

Стоимость проезда составляет 1,5 евро. Билет действителен в течение 100 минут с момента активации и может использоваться в других видах общественного транспорта. Также есть билеты на 24 часа стоимостью 7 евро, на 48 часов — 12,5 евро, на 72 часа — 18 евро.

Цены на метро в Берлине

Метро Берлина — один из старейших метрополитенов Европы и старейший метрополитен Германии, открытый в 1902 году. Он насчитывает 175 станций, расположенных на 9 линиях, общая длина которых составляет 155 км.

Билет на три остановки стоит 2 евро, на 1 день — 9,50 евро, на 7 дней — 39,00 евро. Также есть однодневный групповой билет на 5 человек стоимостью 29 евро. Дети в возрасте до 6 лет могут пользоваться Берлинским метро бесплатно.

Цены на проезд в метро Вены

Венское метро состоит из пяти линий протяженностью 83,3 километра. Столица Австрии может похвастаться разветвленной сетью из 109 станций, густо разбросанных по всему городу.

Стоимость одного билета на одну поездку на венском U-Bahn составляет 2,40 евро. Билет на метро, действительный один день (до 1:00 следующего дня), стоит 5,80 евро.

Цены на проездные:

на 24 часа — 8 евро;

48 часов — 14,10 евро;

72 часа — 17,10 евро;

1 неделю — 17,10 евро;

1 месяц — 51 евро.

Дети до 6 лет пользуются общественным транспортом Вены бесплатно.

Цены на билеты в метро Брюсселя

Единственное в Бельгии метро представляет собой систему из четырех линий, которые проходят через центральную часть города, соединяя его с отдаленными районами. Общая протяженность линий брюссельского метро составляет 49,9 км, для обслуживания пассажиров открыты 59 станций.

Стоимость проезда составит 2,60 евро/поездка, а неограниченный дневной билет стоит 8 евро.

Дети до 6 лет могут пользоваться общественным транспортом в Брюсселе бесплатно, если их сопровождает взрослый с действительным билетом.

Сколько стоит проезд на метро в Лондоне

Лондонский метрополитен насчитывает 270 станций, расположенных на 13 линиях. У каждой линии есть название и цвет. Общая длина маршрутов метро Лондона составляет 402 км. Это самое длинное метро в Европе, однако и цены на проезд в столице Великобритании самые высокие.

Билет на одну поездку в метро обойдется от 3,30 до 7 евро, в зависимости от количества пересекаемых транспортных зон. Кроме того, существуют билеты на 1 день стоимостью от 7,5 до 20 евро, на 7 дней по цене от 38 до 98 евро в зависимости от тарифной зоны.

Стоимость проезда в метро в столицах Европы. Графика: Новини.LIVE

Сравнивая тарифы, видим, что киевское метро остается самым доступным среди европейских столиц, несмотря на постоянное развитие инфраструктуры. Для жителей и гостей столицы Украины это не только удобный, но и экономически выгодный способ передвижения.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят квартиры в столицах Европы.

Также узнавайте, какие страны Европы готовы заплатить немалые деньги за переезд в отдельные населенные пункты.