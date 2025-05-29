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Сколько стоит паркинг в Буковеле — цены летом 2025 года

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Дата публикации 29 мая 2025 18:34
Цены на парковку в Буковеле — какие для водителей на курорте
Автомобили в паркинге. Фото: УНИАН

Украинцы ездят отдыхать в Буковель как зимой, так и летом или осенью. Все потому, что развлечений и мест для прогулок там очень много. Если вы отправляетесь на известный горнолыжный курорт на собственном автомобиле, то стоит знать об удобных местах для парковки и сколько стоят стоянки.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Сколько стоит паркинг в Буковеле в 2025 году

На территории горнолыжного курорта, по информации на сайте, для посетителей функционируют многоуровневые паркинги (№1 и №2), а также стоянки открытого типа, которые можно найти на всей по территории комплекса. Часть мест для стоянки автомобилей является платной:

  1. Крытый паркинг №1 — построенный на самом въезде в село Поляница. Чтобы оставить здесь свою машину на час водители платят от 75 гривен, если на два часа — 135 гривен.
  2. Паркинг № 2 — в центре курорта. Оплата почасовая, тариф стартует от 75 гривен в час. Оставить машину можно и на сутки, однако стоит это 360 гривен.
  3. Паркинг возле подъемника № 14 — открытая стоянка для автомобилей. Тариф — от 75 гривен в час.
  4. Парковка №15 — здесь для водителей обустроили 340 паркомест. Стоимость одного часа парковки — от 75 гривен.

Отметим, что в районе нижней станции подъемника №16 для отдыхающих работает бесплатный паркинг.

Ранее мы разбирались, соответствует ли цена за отдых в Буковеле его качеству. Украинцы, которые ранее отдыхали на курорте, часто жаловались на завышенные тарифы.

Также мы рассказывали, какие отели в Буковеле предпочитает элита. На курорте есть много высококлассных отелей с высоким уровнем комфорта и сервиса.

парковка деньги Буковель автомобиль оплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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