Скільки платять за комуналку в Німеччині та Франції

Вода з крана. Фото: Optima Building

Комунальні послуги в Німеччині та Франції дорогі. Причому за мірками не лише українців, а й для місцевих. У Франції, приміром, комунальні для квартири на 55 квадратів обійдуться в більш ніж 15 000 грн.

Журналістки Новини.LIVE дізнались ціни спеціально для програми "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Комунальні послуги в Німеччині

У Німеччині за холодну воду платять від 1,20 до 4,70 євро (56-220 грн) за куб. Гаряча вода подається або централізовано, або з бойлера, і обходиться до 40 євро (1879 грн) на місяць.

Найдорожче — опалення: у зимовий період прогріти квартиру на 60–70 квадратних метрів обійдеться до 100 євро (4698 грн) на місяць. Ціни залежать від типу житла, системи опалення та енергоефективності.

Уряд Німеччини підтримує перехід на теплові насоси, компенсуючи до 30% витрат.

Комунальні послуги у Франції

У Франції середня ціна за куб води — 4,34 євро (204 грн), а за кіловат електроенергії — 20 центів. Плата залежить від тарифу, часу доби й регіону.

Опалення може бути як газове, так і електричне. Плата за комунальні також залежить від того, чи ви є власником нерухомості, чи винаймаєте житло.

До прикладу, у місті Мюлуз у квартирі площею 55 квадратних метрів за електрику треба сплатити 168 євро на місяць, ще 60 євро коштує вода, 98 євро треба сплатити за вивіз сміття і прибирання прибудинкової території. Це загалом близько 15 300 грн.

Нагадаю, раніше ми писали, що цього літа в Україні можуть знову відключати світло через сильну спеку та нестачу газу.

Також ми нагадували, що кожні чотири роки споживачі комунальних послуг в Україні мають виконувати повірку лічильників. Якщо цього не зробити вчасно, показники приймати не будуть.