Сколько платят за коммуналку в Германии и Франции

Вода из крана. Фото: Optima Building

Коммунальные услуги в Германии и Франции — дорогие. При чем, не только по меркам украинцев, но и для местных. Во Франции, например, коммунальные для квартиры на 55 квадратов обойдутся в более чем 15 000 грн.

Журналистки Новини.LIVE узнали цены специально для программы "Київський час".

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Коммунальные услуги в Германии

В Германии за холодную воду платят от 1,20 до 4,70 евро (56 — 220 грн) за куб. Горячая вода подается либо централизованно, либо из бойлера, и обходится до 40 евро (1879 грн) в месяц.

Дороже всего — отопление: в зимний период прогреть квартиру на 60–70 квадратных метров обойдется до 100 евро (4698 грн) в месяц. Цены зависят от типа жилья, системы отопления и энергоэффективности.

Правительство Германии поддерживает переход на тепловые насосы, компенсируя до 30% расходов.

Коммунальные услуги во Франции

Во Франции средняя цена за куб воды — 4,34 евро (204 грн), а за киловатт электроэнергии — 20 центов. Плата зависит от тарифа, времени суток и региона.

Отопление может быть как газовое, так и электрическое. Плата за коммунальные также зависит от того, являетесь ли вы владельцем недвижимости или снимаете жилье.

К примеру, в городе Мюлуз в квартире площадью 55 квадратных метров за электричество надо заплатить 168 евро в месяц, еще 60 евро стоит вода, 98 евро надо оплатить за вывоз мусора и уборку придомовой территории. Это в целом около 15 300 грн.

Напомню, ранее мы писали, что этим летом в Украине могут снова отключать свет из-за сильной жары и недостатка газа.

Также мы напоминали, что каждые четыре года потребители коммунальных услуг в Украине должны выполнять поверку счетчиков. Если этого не сделать вовремя, показатели принимать не будут.