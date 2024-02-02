Облаштування укриттів у школах для безпеки дітей та вчителів — скільки коштів витратили у 2023 році

Діти у шкільному укритті. Фото: AFP

У 2023 році місцеві бюджети витратили на облаштування укриттів 1,1 млрд грн із передбачених 1,5 млрд грн, або 73,7 % розподіленого обсягу. Про це свідчать дані звіту з виконання місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, у 2023 році територіальні громади не використали кошти у повному обсязі, що не дало можливості покращити безпекове середовище в освітніх закладах. Наприкінці 2023 року майже 400 млн грн повернули у державний бюджет.

"Очікуємо, що Міністерство освіти та науки спільно з органами місцевого самоврядування проаналізують причини невикористання коштів у 2023 році, посилить контроль і забезпечить їх ефективне, цільове використання у поточному році. Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей", — повідомив посадовець.

У 2024 році на облаштування укриттів передбачено 2,5 млрд грн, що більше на 66% ніж у минулому році.

Як використали кошти на укриття регіони України

У повному обсязі кошти субвенції розподілили всі області та місто Київ.

Найкращі показники використання коштів субвенції:

у Житомирській області — 43,7 млн грн (97 %) розподіленого обсягу,

у Кіровоградській області — 29,6 млн грн (95 %),

у Волинській області — 44,3 млн грн (92 %),

у Хмельницькій області — 42,8 млн грн (90 %),

у Тернопільській області — 19,3 млн грн (91 %),

у Сумській області — 64,3 млн грн (89 %),

у Дніпропетровській області — 135,8 млн грн (88 %),

у Львівській області — 26,4 млн грн (88 %),

у Полтавській області — 48,6 млн грн (88 %).

Найгірші показники використання коштів субвенції:

в Івано-Франківській області — 6,8 млн грн (33 %),

у Миколаївській області — 51,4 млн грн (50 %),

у Рівненській області — 27,9 млн грн (55 %),

у Закарпатській області — 10,4 млн грн (59 %),

у Вінницькій області — 19 млн грн (62 %),

у Чернігівській області — 34,9 млн грн (60 %).

За рахунок місцевих бюджетів на умовах співфінансування місцеві ради використали 373,6 млн грн із виділених 638,2 млн грн (42,5%) на облаштування укриттів, або 25 % затвердженого обсягу.

Розподіл коштів на облаштування укриттів у школах за 2023 рік. Джерело: Мінфін України

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону на недопуск тварин в укриття. Таким чином з 10 січня 2024 року до приміщень цивільного захисту можна брати з собою котів та собак.

Ми також писали про те, що киянин Сергій Захарін створив укриття під назвою "Капсула життя", яку можна розміщувати в помешканні. Конструкція має захистити власника від наслідків ворожих обстрілів.