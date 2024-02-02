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Сколько средств потратили на убежища в школах в Украине — данные за 2023 год

2 февраля 2024 16:23
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Ирина Шпак
редактор
Обустройство укрытий в школах безопасности детей и учителей — сколько средств потратили в 2023 году
Дети в школьном укрытии. Фото: AFP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2023 году местные бюджеты потратили на обустройство укрытий 1,1 млрд грн из предусмотренных 1,5 млрд грн или 73,7% распределенного объема. Об этом свидетельствуют данные отчета по исполнению местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в 2023 году территориальные общины не использовали средства в полном объеме, что не позволило улучшить среду безопасности в образовательных учреждениях. В конце 2023 почти 400 млн грн вернули в государственный бюджет.

"Ожидаем, что Министерство образования и науки совместно с органами местного самоуправления проанализируют причины неиспользования средств в 2023 году, усилит контроль и обеспечит их эффективное, целевое использование в текущем году. Должны максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей", — сообщил чиновник.

В 2024 году на обустройство укрытий предусмотрено 2,5 млрд грн, что больше на 66%, чем в прошлом году.

Как использовали средства на укрытие регионы Украины

В полном объеме средства субвенции распределили все области и Киев.

Лучшие показатели использования средств субвенции:

  • в Житомирской области — 43,7 млн грн (97%) распределенного объема,
  • в Кировоградской области — 29,6 млн грн (95%),
  • в Волынской области — 44,3 млн грн (92%),
  • в Хмельницкой области — 42,8 млн грн (90 %),
  • в Тернопольской области — 19,3 млн грн (91%),
  • в Сумской области — 64,3 млн грн (89%),
  • в Днепропетровской области — 135,8 млн грн (88%),
  • во Львовской области — 26,4 млн грн (88%),
  • в Полтавской области — 48,6 млн грн (88%).

Худшие показатели использования средств субвенции:

  • в Ивано-Франковской области — 6,8 млн грн (33%),
  • в Николаевской области — 51,4 млн грн (50%),
  • в Ровенской области — 27,9 млн грн (55%),
  • в Закарпатской области — 10,4 млн грн (59%),
  • в Винницкой области — 19 млн грн (62%),
  • в Черниговской области — 34,9 млн грн (60%).

За счет местных бюджетов на условиях софинансирования местные советы использовали 373,6 млн грн из выделенных 638,2 млн грн (42,5%) на обустройство укрытий, или 25% утвержденного объема.

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Распределение средств на обустройство укрытий в школах за 2023 год. Источник: Минфин Украины

Напомним, что Министерство внутренних дел Украины отменило запрет на недопуск животных в укрытие. Таким образом, с 10 января 2024 года в помещения гражданской защиты можно брать с собой кошек и собак.

Мы также писали о том, что киевлянин Сергей Захарин создал укрытие под названием "Капсула жизни", которое можно размещать в доме. Конструкция должна оградить владельца от последствий вражеских обстрелов.

Минфин
война
деньги
бюджет
укрытия

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