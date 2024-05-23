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Скільки коштів не вистачає на зброю у бюджеті — у Мінфіні назвали суму

23 травня 2024 11:01
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Ірина Шпак
редактор
Держбюджет потребує мільярди доларів на зброю — Марченко розповів деталі
Американська валюта. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У державному бюджеті України не вистачає 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Такий розрив стався через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю "Громадському радіо".

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Чому у держбюджеті не вистачає коштів на зброю

Міністр зазначив, що це питання є "напевно найбільш актуальне зараз". Він повідомив, що після розблокування пакета американської допомоги витрати на соціально-гуманітарний напрямок теоретично покриті.

"Але практично у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, невирішене питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків", — сказав Марченко.

Міністр фінансів повідомив, що протягом останніх шести місяців Україна отримувала мінімальну військову допомогу від партнерів, що призвело до додаткового навантаження на бюджет через військові витрати. Наразі ця ситуація змінюється: витрати кінця року переорієнтовуються на необхідні закупівлі зброї, замовлення снарядів та інші важливі потреби.

"На цей час, я думаю, що можна говорити про цифру близько 5 млрд доларів. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати цей геп для наших партнерів. Це формований геп на цей момент, і ми думаємо, яким чином його будемо перекривати вже найближчим часом", — заявив він.

Марченко наголосив, що це питання досить актуальне, оскільки є певні зобов'язання перед нашими партнерами, є програма Міжнародного валютного фонду.

"Але ці видатки передбачають інший набір дій інструментів, ніж, наприклад, пошук коштів партнерів. Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Тобто питання залишається, але є у нас план", — пояснив міністр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з державного бюджету України за січень-квітень 2024 року було витрачено 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні видатки становили 253,1 млрд грн.

Ми також писали, що вартість утримання одного українського військового без зброї становитиме 1,2 мільйона гривень. Стільки грошей витрачається з держбюджету на забезпечення бійця протягом року. 

Сергій Марченко
держбюджет
Мінфін
зброя
військова допомога
гроші
фінанси
бюджет
війна в Україні

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