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Сколько средств не хватает на оружие в бюджете — в Минфине назвали сумму

23 мая 2024 11:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Госбюджет нуждается в миллиардах долларов на оружие — Марченко рассказал детали
Американская валюта. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых для закупки оружия. Такой разрыв произошел из-за того, что последние полгода помощь Запада была минимальной.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью  "Громадському радіо".

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Министр отметил, что этот вопрос "наверняка наиболее актуален сейчас". Он сообщил, что после разблокирования пакета американской помощи расходы по социально-гуманитарному направлению теоретически возмещены.

"Но практически у нас есть большая фискальная проблема, или, скажем так, не решен вопрос о расходах военного характера, так называемых милитарных расходах", — сказал Марченко.

Министр финансов сообщил, что в течение последних шести месяцев Украина получала минимальную военную помощь от партнеров, что привело к дополнительной нагрузке на бюджет из-за военных расходов. Пока эта ситуация меняется: расходы конца года переориентируются на необходимые закупки оружия, заказ снарядов и другие важные потребности.

"На данный момент, я думаю, что можно говорить о цифре около 5 млрд долларов. Я оперирую такой цифрой в долларах, потому что мне проще объяснять этот гэп для наших партнеров. Это формируемый гэп на данный момент, и мы думаем каким образом его будем перекрывать уже в ближайшее время", — заявил он.

Марченко подчеркнул, что этот вопрос достаточно актуален, поскольку есть определенные обязательства перед нашими партнерами, есть программа Международного валютного фонда.

"Но эти расходы предусматривают другой набор действий инструментов, чем, например, поиск средств партнеров. То есть эти расходы мы должны перекрывать самостоятельно, и они достаточно велики. То есть вопрос остается, но есть у нас план", — пояснил министр.

Что еще стоит знать

Напомним, из государственного бюджета Украины за январь-апрель 2024 года было израсходовано 946,3 млрд грн. В частности, в апреле расходы составили 253,1 млрд грн.

Мы также писали, что стоимость содержания одного украинского военного без оружия составляет 1,2 миллиона гривен. Столько денег тратится из госбюджета на обеспечение бойца в течение года.

Сергей Марченко
госбюджет
Минфин
оружие
военная помощь
деньги
финансы
бюджет
война в Украине

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