Российский след - сколько компаний в Украине имеют владельцев из РФ

Работники офиса. Иллюстративное фото: office-workers.nl

В Украине за последние шесть месяцев 93 компании фиктивно сменили владельцев, избавившись от "российского следа". Вопреки действующему мораторию на изменение регистрационных данных компаний с российскими собственниками, эти бизнесы продолжают работать на украинском рынке и даже выигрывать государственные тендеры. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Киеве и Одессе.

Информация об этом размещена на портале открытых данных Опендатабот .

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Компании с российским следом

По данным Опендатабот, по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украине было зарегистрировано более 18 тысяч компаний с российскими владельцами. За последние полгода 93 компании изменили свои регистрационные данные, чтобы удалить информацию о российских владельцах. К маю 2024 года таких бизнесов было 621.

"В прошлом году Опендатабот уже обращался в Минюст с информацией о подобных бизнесах — более 600 компаний. Было проведено только 10 проверок, в 8 из которых регистрационные действия сочли незаконными. Впрочем, изменения не были отменены из-за пропущенного срока, а компании с плохой репутацией продолжают работать на рынке Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего компаний, лишившихся российского следа, зарегистрировано в Киеве — 47 или 50.5%. Значительно меньше в Одесской области — 8 (8.6%), а на третьем месте Полтавщина — 5 (5.4%).

Где бизнесы избавились от российского следа. Инфографика: Опендатабот

В инфографике отмечено, что 19.4% таких компаний занимаются оптовой торговлей. Еще 12,9% специализируются на операциях с недвижимым имуществом, а 9,7% на строительстве.

Чем занимаются компании с бывшими владельцами из РФ. Инфографика: Опендатабот

Кроме того, почти у половины компаний, имеющих российский след, доход составлял до 10 млн. грн. в 2023 году. От 10 до 100 млн. грн. зарабатывали 12.9% бизнесов. Более 100 млн грн смогли заработать только две компании.

Сколько зарабатывали бизнес с бывшими владельцами из РФ. Инфографика: Опендатабот

Напомним, по итогам 2024 года количество новых компаний с иностранными владельцами в Украине существенно сократилось

Также мы писали, что, несмотря на все вызовы, Украина остается привлекательной для иностранных инвесторов, которые видят потенциал в развитии ее экономики.