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Скільки грошей витратила Росія на атаку по Україні 13 січня

13 січня 2024 14:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Скільки коштів витратила РФ на ранкову атаку по Україні 13 січня
Літак МіГ-31К ВКС Росії. Фото: Associated Press
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Під час масованої атаки по Україні у суботу, 13 січня, Росія застосувала 40 засобів повітряного нападу. За попередніми підрахунками, це коштувало російським загарбникам близько 200 млн доларів.

Такі підрахунки зробили Новини.LIVE, спираючись на дані Повітряних сил України.

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За даними Повітряних сил, 13 січня росіяни застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Серед них:

  • сім зенітних керованих ракет С-300/С-400;
  • три ударні БпЛА Shahed-136/131;
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • шість крилатих ракет Х-22;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-31П;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

За даними з відкритих джерел, ракета "Кинджал" коштує близько 14 млн доларів млн дол, а іранський ударний безпілотник Shahed-136/131 — 50 тис. доларів. Відповідно, 40 залпів цих засобів обійшлись Росії в майже 200 млн доларів.

Проте, слід зауважити, що оскільки даних про точний розподіл деяких типів ракет немає, загальну суму за все озброєння, яке використала РФ під час повітряних ударів по Україні 13 січня, назвати важко.

Скільки коштують ракети та "Шахеди", якими РФ обстрілює Україну

За даними з відкритих джерел, ціни на засоби повітряного нападу Росії варіюються від 50 тис. доларів до 14 млн доларів за одиницю. Отже:

  • Вартість ракети Х-101 — $13 млн;
  • "Калібр" — $6,5 млн;
  • "Іскандер" — $3 млн;
  • С-300 — $2 млн;
  • "Онікс" — $1,25 млн;
  • Х-22 — $1 млн;
  • "Точка-У" — $0,3 млн;
  • Х-55 — $2 млн;
  • Х-555 — $4 млн;
  • Х-47 "Кинджал" – $15 млн;
  • Shahed-136 — $50 тисяч.

Нагадаємо, що в цей час в Росії на тлі серйозних морозів формується масштабна комунальна катастрофа. Вона пов'язана з відсутністю опалення у низці міст і селищ.

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