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Сколько денег потратила Россия на атаку по Украине 13 января

13 января 2024 14:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько средств потратила РФ на утреннюю атаку по Украине 13 января
Самолет МиГ-31К ВКС России. Фото: Associated Press
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В ходе массированной атаки по Украине в субботу, 13 января, Россия применила 40 средств воздушного нападения. По предварительным подсчетам это стоило российским захватчикам приблизительно 200 млн долларов.

Такие подсчеты сделали Новини.LIVE, основываясь на данных Воздушных сил Украины.

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По данным Воздушных сил, 13 января россияне применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. Среди них:

  • семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400;
  • три ударных БпЛА Shahed-136/131;
  • шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • шесть крылатых ракет Х-22;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-31П;
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

По данным из открытых источников, ракета "Кинжал" стоит около 14 млн долларов млн долл., а иранский ударный беспилотник Shahed-136/131 — 50 тыс. долларов. Соответственно, 40 залпов этих средств обошлись России почти в 200 млн долларов.

Однако следует отметить, что поскольку данных о точном распределении некоторых типов ракет нет, общую сумму за все вооружение, которое использовала РФ во время воздушных ударов по Украине 13 января, назвать сложно.

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По данным из открытых источников, цены на средства воздушного нападения России варьируются от 50 тыс. долларов до 14 млн долларов за единицу. Итак:

  • Стоимость ракеты Х-101 — $13 млн;
  • "Калибр" — $6,5 млн;
  • "Искандер" — $3 млн;
  • С-300 — $2 млн;
  • "Оникс" — $1,25 млн;
  • Х-22 — $1 млн;
  • "Точка-У" — $0,3 млн;
  • Х-55 — $2 млн;
  • Х-555 — $4 млн;
  • Х-47 "Кинжал" — $15 млн;
  • Shahed-136 — $50 тысяч.

Напомним, что в то же время в России на фоне серьезных морозов формируется масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и селений.

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