Сколько средств потратила РФ на утреннюю атаку по Украине 13 января

Сколько денег потратила Россия на атаку по Украине 13 января
В ходе массированной атаки по Украине в субботу, 13 января, Россия применила 40 средств воздушного нападения. По предварительным подсчетам это стоило российским захватчикам приблизительно 200 млн долларов.
Такие подсчеты сделали Новини.LIVE, основываясь на данных Воздушных сил Украины.
Сколько денег потратила Россия на обстрелы Украины 13 января
По данным Воздушных сил, 13 января россияне применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. Среди них:
- семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400;
- три ударных БпЛА Shahed-136/131;
- шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- шесть крылатых ракет Х-22;
- две управляемые авиационные ракеты Х-31П;
- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.
По данным из открытых источников, ракета "Кинжал" стоит около 14 млн долларов млн долл., а иранский ударный беспилотник Shahed-136/131 — 50 тыс. долларов. Соответственно, 40 залпов этих средств обошлись России почти в 200 млн долларов.
Однако следует отметить, что поскольку данных о точном распределении некоторых типов ракет нет, общую сумму за все вооружение, которое использовала РФ во время воздушных ударов по Украине 13 января, назвать сложно.
Сколько стоят ракеты и "Шахеды", которыми РФ обстреливает Украину
По данным из открытых источников, цены на средства воздушного нападения России варьируются от 50 тыс. долларов до 14 млн долларов за единицу. Итак:
- Стоимость ракеты Х-101 — $13 млн;
- "Калибр" — $6,5 млн;
- "Искандер" — $3 млн;
- С-300 — $2 млн;
- "Оникс" — $1,25 млн;
- Х-22 — $1 млн;
- "Точка-У" — $0,3 млн;
- Х-55 — $2 млн;
- Х-555 — $4 млн;
- Х-47 "Кинжал" — $15 млн;
- Shahed-136 — $50 тысяч.
Напомним, что в то же время в России на фоне серьезных морозов формируется масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и селений.
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