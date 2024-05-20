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Сколько денег в Украине находится в тени, — Гетманцев назвал цифры

20 мая 2024 05:28
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Детенизация экономики: Гетманцев рассказал детали
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В тени экономики Украины находится не менее 1,5 трлн грн. Из них 500-600 млрд могли бы поступить в бюджет. Но вывести эти средства из тени это дело не на один год. Однако государство постепенно идет к отбелению целых отраслей и эта работа влечет за собой увеличение поступлений в бюджет.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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"В принципе, результат на табло. Потому что о чем собственно детенизация? Это равные правила игры для бизнеса, потому что бизнес, который находится в тени и ведет свою бухгалтерию в экселе или в тетрадях и прячется, измельчив свою деятельность на сотни ФЛП, его юридически не существует", — отметил политик.

По его словам, это бизнес, который нельзя ни продать, нельзя завести у него инвестора, его нельзя даже передать по наследству.

"Такая экономика точно не может развиваться, увеличивать свою капитализацию и дышать свободно. Это не дает возможности проявлять свой предпринимательский талант, потому что он ограничен схемами уклонения от налогообложения", — подытожил он.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал новое валютное постановление по номеру 56, существенно смягчающее ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.

Верховная Рада
ФЛП
Даниил Гетманцев
экономика

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