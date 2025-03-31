Президент України подав декларацію про доходи своєї родини

Олена Зеленська та Володимир Зеленський разом сходять з трапу літака. Фото: Офіс президента

Пресслужба президента України Володимира Зеленського оприлюднила декларацію прибутків як самого президента, так і членів його родини. Згідно із документом, статки родини Зеленського за 2024 рік становлять 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні.

Повідомлення про декларацію опубліковано пресслужбою, а сама декларація у Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Ця сума включає дохід від погашення облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні. Основними джерелами доходів сім'ї президента стали заробітна плата, банківські відсотки та орендна плата за нерухомість. Загальний дохід від цих джерел склав 6 мільйонів 700 тисяч 661 гривень. Збільшення доходів сім'ї президента порівняно з попереднім роком відбулося завдяки повній сплаті орендних платежів.

У власності Зеленського залишається квартира в Києві площею 131,9 квадратних метрів, два машиномісця-гаража в Києві площею 20,9 та 20,7 квадратних метрів відповідно, а також частка у розмірі 25% від квартири в Києві у співвласності з братами Шефірами (площею 254,5 квадратних метрів) та 50% від квартири у співвласності з Сергієм Шефіром (площею 198,6 квадратних метрів).

Перша леді Олена Зеленська володіє квартирою в Криму (Лівадії) площею 129,8 квадратних метрів та паркомісцем там же (площею 16,1 квадратних метрів), часткою у розмірі 33% від нежитлового приміщення у співвласності з Оленою та Ларисою Шефір (площею 337,8 квадратних метрів) та квартирою в Києві площею 284 квадратних метри.

З 2014 року Володимир та Олена Зеленські мають право користування квартирою у Великій Британії площею 91,9 квадратних метрів, а також державною дачею у Києві з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 4011,10 квадратних метрів.

Президент володіє автомобілем LAND ROVER 2016 року випуску, а його дружина - автомобілем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року випуску. У подружжя також залишаються коштовні годинники таких брендів, як Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський відмовився визнавати допомогу, яку надали США, боргом України. Він наголосив, що в угоді цього не буде прописано.

Також Володимир Зеленський анонсував важливу зустріч з партерами. Вона відбудеться наступного тижня у столиці України.