Президент Украины подал декларацию о доходах своей семьи

Елена Зеленская и Владимир Зеленский вместе сходят с трапа самолета. Фото: Офис президента

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обнародовала декларацию доходов как самого президента, так и членов его семьи. Согласно документу, состояние семьи Зеленского за 2024 год составляет 15 миллионов 286 тысяч 193 гривны.

Сообщение о декларации опубликовано пресс-службой, а сама декларация в Едином государственном реестре деклараций.

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Из чего состоят доходы семьи Зеленского

Эта сумма включает доход от погашения облигаций внутреннего государственного займа в размере 8 миллионов 585 тысяч 532 гривны. Основными источниками доходов семьи президента стали заработная плата, банковские проценты и арендная плата за недвижимость. Общий доход от этих источников составил 6 миллионов 700 тысяч 661 гривен. Увеличение доходов семьи президента по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря полной уплате арендных платежей.

В собственности Зеленского остается квартира в Киеве площадью 131,9 квадратных метров, два машиноместа-гаража в Киеве площадью 20,9 и 20,7 квадратных метров соответственно, а также доля в размере 25% от квартиры в Киеве в совладении с братьями Шефирами (площадью 254,5 квадратных метров) и 50% от квартиры в совладении с Сергеем Шефиром (площадью 198,6 квадратных метров).

Первая леди Елена Зеленская владеет квартирой в Крыму (Ливадии) площадью 129,8 квадратных метров и паркоместом там же (площадью 16,1 квадратных метров), долей в размере 33% от нежилого помещения в совладении с Еленой и Ларисой Шефир (площадью 337,8 квадратных метров) и квартирой в Киеве площадью 284 квадратных метра.

С 2014 года Владимир и Елена Зеленские имеют право пользования квартирой в Великобритании площадью 91,9 квадратных метров, а также государственной дачей в Киеве с хозяйственными зданиями и сооружениями общей площадью 4011,10 квадратных метров.

Президент владеет автомобилем LAND ROVER 2016 года выпуска, а его жена - автомобилем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года выпуска. У супругов также остаются ценные часы таких брендов, как Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget, Bovet.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский отказался признавать помощь, которую предоставили США, долгом Украины. Он отметил, что в соглашении этого не будет прописано.

Также Владимир Зеленский анонсировал важную встречу с партерами. Она состоится на следующей неделе в столице Украины.