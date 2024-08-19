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Скільки бюджет отримав від продажу держмайна у липні — дані ФДМУ

19 серпня 2024 10:47
Ксенія Симонова - Редактор
Приватизація в Україні — скільки держава отримала доходу у липні
Аукціонні торги. Фото: inbusiness
Ксенія Симонова - Редактор

У Фонді державного майна України (ФДМУ) розповіли, яка сума коштів надійшла до державної казни від приватизації об’єктів держвласності у липні 2024 року. Зокрема, було продано "Готель Козацький" у Києві.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ФДМУ.

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За інформацією фонду, у липні було приватизовано 19 об’єктів. Зокрема, у дохід держави стягнули 386 санкційних активів: корпоративні права, житлова нерухомість, транспорт, рухоме майно, гроші та земельні ділянки.

Загалом станом на 31.07.2024 року таких об’єктів налічувалося 1,175 тисячі. З-поміж найвагоміших —  активи екскерівника АТ "Мотор Січ" та колишнього народного депутата Богуслаєва В. О.

Також в управління Фонду держмайна надійшли стягнуті в дохід держави два літаки АН-148-100Е АТ "Ільюшин Фінанс Ко.", що є найбільшою російською авіалізинговою компанією, яка входить у склад держкорпорації "Ростех".

За даними ФДМУ, сума надходжень до держбюджету від приватизації об’єктів держвласності сягнула близько 400 млн гривень. Зокрема, було продано готель "Козацький" у центрі Києва.

Переможна пропозиція становила 400 млн гривень або 9,749 млн доларів. Вартість об’єкта зросла під час торгів з 155,486 млн грн.

"Основний вид діяльності — діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. Загальна площа земельних ділянок підприємства складає 0,24254 га, водночас будівель та споруд — 9 513,2 кв. м. Транспортні засоби становлять 2 одиниці", — йдеться у повідомленні.

Також фонд назвав ТОП-5 оголошених аукціонів, серед яких є об’єкти великої приватизації.

 

приватизація
Об'єкти приватизації. Джерело: ФДМУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ФДМУ виставив на аукціон кілька об'єктів нерухомості в Одеській та Житомирській областях за символічну суму. На торгах, які відбудуться у вересні, ціни стартуватимуть від однієї гривні.

Також повідомлялося, що голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив про відновлення "великої приватизації" в Україні. Вона охоплює два об'єкти, які раніше перебували у державній власності, а також активи підсанкційних осіб, передані державі за рішенням ВАКС.

аукціон приватизація Фонд держмайна продаж торги

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