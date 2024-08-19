Приватизация в Украине — сколько государство получило дохода в июле

Аукционы. Фото: inbusiness

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) рассказали, какая сумма средств поступила в государственную казну от приватизации объектов госсобственности в июле 2024 года. В частности, был продан "Отель Козацкий" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ФГИУ.

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По информации фонда, в июле было приватизировано 19 объектов. В частности, в доход государства взыскали 386 санкционных активов: корпоративные права, жилая недвижимость, транспорт, движимое имущество, деньги и земельные участки.

В целом по состоянию на 31.07.2024 г. таких объектов насчитывалось 1,175 тысячи. Среди самых весомых — активы экс-руководителя АО "Мотор Сич" и бывшего народного депутата Богуслаева В. А.

Также в управление Фонда госимущества поступили взысканные в доход государства два самолета АН-148-100Е АО "Ильюшин Финанс Ко.", являющаяся крупнейшей российской авиализинговой компанией, входящей в состав госкорпорации "Ростех".

По данным ФГИУ, сумма поступлений в госбюджет от приватизации объектов госсобственности составила около 400 млн гривен. В частности, был продан отель "Козацкий" в центре Киева.

Победоносное предложение составило 400 млн гривен или 9,749 млн долларов. Стоимость объекта выросла в ходе торгов со 155,486 млн грн.

"Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения. Общая площадь земельных участков предприятия составляет 0,24254 га, в то же время зданий и сооружений — 9 513,2 кв. м. Транспортные средства составляют 2 единицы", — говорится в сообщении.

Также фонд назвал ТОП-5 объявленных аукционов, среди которых есть объекты крупной приватизации.

Объекты приватизации. Источник: ФГИУ

Что еще стоит знать

Напомним, ранее ФГИ выставил на аукцион несколько объектов недвижимости в Одесской и Житомирской областях за символическую сумму. На торгах, которые пройдут в сентябре, цены будут стартовать от одной гривны.

Также сообщалось, что глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев сообщил о возобновлении "большой приватизации" в Украине. Она включает два объекта, которые ранее находились в государственной собственности, а также активы подсанкционных лиц, переданные государству по решению ВАКС.