Боротьба з корупцією в Україні — скільки реформ запровадили за час війни

Український сніданок в Давосі. Фото: Новини.LIVE

За час війни в Україні провели близько 200 реформ, у тому числі й антикорупційних. Вони були запроваджені, зокрема, на вимогу від Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на Українському сніданку в Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Антикорупційні реформи в Україні за час війни

Свириденко зазначила, що ці реформи були запроваджені, зокрема, на вимогу від МВФ та Світового банку. Відтак, зараз Україна "в хорошій формі" щодо боротьби з корупцією.

"Ми одночасно продовжували воювати, працювати та реформувати. Це хороший результат. Хоча, звичайно, завжди є куди вдосконалюватися", — сказала міністр.



Як відомо, головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ООН треба терміново реформувати.

Також ми писали, що Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабні зміни у підготовці військових. Таку ідею підтримав Володимир Зеленський.