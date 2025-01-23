Борьба с коррупцией в Украине — сколько реформ ввели за время войны

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

За время войны в Украине провели около 200 реформ, в тому числе й антикоррупционных. Они были введены, в частности, по требованию от Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на Украинском завтраке в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Антикоррупционные реформы в Украине за время войны

Свириденко отметила, что эти реформы были введены, в частности, по требованию от МВФ и Всемирного банка. Следовательно, сейчас Украина "в хорошей форме" по борьбе с коррупцией.

"Мы одновременно продолжали воевать, работать и реформировать. Это хороший результат. Хотя, конечно, всегда есть куда совершенствоваться", — сказала министр.



Как известно, главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ООН надо срочно реформировать.

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