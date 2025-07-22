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Скасування виплат військовополоненим — коли це можливо

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 17:04
Війна в Україні — хто не зможе отримувати виплати під час перебування у полоні
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Держава зберігає грошове забезпечення за військовими, які вважаються зниклими безвісти та тими, хто перебуває у полоні. Та якщо військовослужбовець добровільно здався, дезертирував або залишив військову частину — виплати припиняються, щойно завершиться офіційне розслідування.

Про це заявила Оксана Лєконцева, старший офіцер Департаменту соціального захисту Міністерства оборони.

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Детальніше про виплати військовополоненим

За словами Оксани Лєконцевої, першій категорії учасників бойових дій гарантовано нараховуватимуть виплати у повному обсязі за останньою займаною посадою. Гроші виплачуватимуться впродовж усього перебування в полоні. Тобто, таким військовослужбовцям:

  • нараховуватимуть грошове забезпечення впродовж усього терміну перебування в полоні;
  • ставку для виплат обраховуватимуть за останнім службовим званням;
  • дотації не скасують, навіть якщо військовий за кордоном, доки не встановлено факт добровільної здачі.

Але якщо з'ясується, що військовослужбовець добровільно здався, самовільно покинув частину або дезертирував, виплати припиняються після завершення відповідного розслідування. Це стане підставою для скасування фінансових виплат, оскільки захисник порушив свій військовий обов'язок.

"Добровільна здача в полон підтверджується Актом службового розслідування, але хід цих подій не стосується самої виплати. Враховується тільки результат розслідування", — підкреслила Оксана Лєконцева.

Старший офіцер Департаменту соціального захисту Міністерства оборони також пояснила, хто не може претендувати не виплати. Це:

  • військовослужбовці, засуджені за державну зраду, колабораціонізм або пособництво країні-агресору;
  • громадяни РФ та Білорусі або особи, які постійно проживають у цих країнах.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, держава надає додаткову підтримку родичам тих військових, які зникли безвісти під час повномасштабної війни з РФ. Так, право на пільги мають: 

  • Діти до 18 років.
  • Батьки військового.
  • Дружина або чоловік.
  • Повнолітні діти з інвалідністю з дитинства. 

Раніше ми розповідали, чи зміниться розмір грошового забезпечення у ЗСУ з 1 серпня 2025 року. Зауважимо, що виплати військовослужбовцям регулюється кількома законодавчими актами. Також дізнавайтесь про нюанси нарахування матеріальної допомоги військовослужбовцям.

виплати ЗСУ гроші полонені війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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