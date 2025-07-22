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Отмена выплат военнопленным — когда это возможно

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 17:04
Война в Украине — кто не сможет получать выплаты во время пребывания в плену
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Государство сохраняет денежное обеспечение за военными, которые считаются пропавшими без вести и теми, кто находится в плену. Но если военнослужащий добровольно сдался, дезертировал или оставил воинскую часть — выплаты прекращаются, как только завершится официальное расследование.

Об этом заявила Оксана Леконцева, старший офицер Департамента социальной защиты Министерства обороны.

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Детальнее о выплатах военнопленным

По словам Оксаны Леконцевой, первой категории участников боевых действий гарантированно будут начислять выплаты в полном объеме по последней занимаемой должности. Деньги будут выплачиваться в течение всего пребывания в плену. То есть, таким военнослужащим:

  • будут начислять денежное обеспечение во время всего срока пребывания в плену;
  • ставку для выплат будут рассчитывать по последнему служебному званию;
  • дотации не отменят, даже если военный за границей, пока не установлен факт добровольной сдачи.

Но если выяснится, что военнослужащий добровольно сдался, самовольно покинул часть или дезертировал, выплаты прекращаются после завершения соответствующего расследования. Это станет основанием для отмены финансовых выплат, поскольку защитник нарушил свой воинский долг.

"Добровольная сдача в плен подтверждается Актом служебного расследования, но ход этих событий не касается самой выплаты. Учитывается только результат расследования", — подчеркнула Оксана Леконцева.

Старший офицер Департамента социальной защиты Министерства обороны также объяснила, кто не может претендовать не выплаты. Это:

  • военнослужащие, осужденные за государственную измену, коллаборационизм или пособничество стране-агрессору;
  • граждане РФ и Беларуси или лица, постоянно проживающие в этих странах.

О чем еще стоит знать

Напомним, государство оказывает дополнительную поддержку родственникам тех военных, которые пропали без вести во время полномасштабной войны с РФ. Так, право на льготы имеют:

  • Дети до 18 лет.
  • Родители военного.
  • Жена или муж.
  • Совершеннолетние дети с инвалидностью с детства.

Ранее мы рассказывали, изменится ли размер денежного обеспечения в ВСУ с 1 августа 2025 года. Отметим, что выплаты военнослужащим регулируется несколькими законодательными актами. Также узнавайте о нюансах начисления материальной помощи военнослужащим.

выплаты ВСУ деньги пленные война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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