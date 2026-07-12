Штрафи злетять до 51 000 гривень: в Україні хочуть жорстко карати за сміття

Стихійне сміттєзвалище, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Ми звикли, що за викинутий не туди пакет чи будівельне сміття у лісосмузі максимум, що загрожує — це символічний штраф. Невдовзі покарання за незаконне викидання сміття хочуть посилити, особливо коли йдеться про засмічення земель і лісів. Штрафи можуть зрости у кілька разів, а за серйозні порушення загрожуватиме навіть позбавлення волі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що пропонують змінити, з посиланням на Судово-юридичну газету.

Які штрафи можуть зрости

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №15325 та №15327. Один із них передбачає нові адміністративні штрафи, інший — посилення кримінальної відповідальності.

За засмічення або забруднення земель відходами звичайних українців пропонують штрафувати на 1 700–5 100 гривень, а посадових осіб і підприємців — на 13 600–17 000 гривень.

Якщо порушення повториться або завдасть значної шкоди довкіллю, штрафи можуть зрости до 15 300 гривень для громадян і до 51 000 гривень для посадових осіб та ФОП.

За що ще можуть карати

Окремі штрафи хочуть запровадити за:

неподання декларації про відходи (від 1 700 до 5 100 гривень);

відсутність плану управління відходами (від 1 700 до 5 100 гривень);

роботу з відходами без необхідного дозволу (для громадян — від 1 700 до 5 100 гривень, для посадовців і ФОП — від 6 800 до 17 000 гривень);

Також покарання від 3 400 до 17 000 гривень приготували для органів місцевої влади, якщо вони не прибирають незаконні сміттєзвалища або навіть не ведуть їх облік.

Коли загрожуватиме не штраф, а кримінальна справа

Якщо через чиюсь безвідповідальність постраждають люди, отруїться водойма чи вигорить екосистема, покарання може бути значно суворішим — аж до 10 років позбавлення волі у найтяжчих випадках.

Поки що це лише законопроєкти. Вони ще не ухвалені, тож остаточні правила можуть змінитися після розгляду в парламенті.

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