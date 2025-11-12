Штрафи та покарання для ухилянтів — чи скасують після війни та що може змінитися

Повідомлення про порушення в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Під час дії мобілізації в Україні встановлені посилені правові норми. Вони передбачають покарання за неявку до військкомату — якщо людина не приходить за звичайною повісткою, її можуть оштрафувати, а за ігнорування бойової повістки вже загрожує кримінальна відповідальність.

Чи можуть у майбутньому ці покарання скасувати або пом’якшити, і що чекає на так званих ухилянтів після завершення війни, розповіла адвокатка АБ "Романа Сацика" Марія Ганіна в коментарі РБК-Україна.

Які штрафи за ухилення від мобілізації

За словами юристки, сьогодні в Україні існують два рівні відповідальності за ухилення від виконання мобілізаційних обов’язків — адміністративна та кримінальна.

Адміністративну передбачає стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона встановлює штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в особливий період.

Втім, законодавство передбачає можливість зменшення суми штрафу. Згідно зі статтею 279-9 КУпАП, особа, яка визнає свою провину і добровільно звертається до територіального центру комплектування із відповідною заявою до розгляду справи, може сплатити лише половину від призначеної суми.

Кримінальна ж відповідальність визначена статтею 336 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років за ухилення від військової служби під час мобілізації або особливого періоду, а також за відмову від призову резервістів.

Чи можлива "амністія" після війни

За словами Марії Ганіної, після завершення воєнного стану зміни до законодавства є цілком імовірними. Суд, як і зараз, може враховувати обставини справи й призначати більш м’яке покарання або звільнення з випробувальним терміном.

"Навряд чи закриватимуться виконавчі провадження, які вже відкрито на підставах постанов про притягнення до адмінвідповідальності. Але можливе активне закриття у справах про адмінправопорушення з підстави закінчення строків на притягнення відносно тих справ, по яких ще не винесено рішення про накладення штрафу", — додала вона.

Щодо кримінальних проваджень, юристка прогнозує появу "амністії" або пом’якшення покарання за статтею 336 Кримінального кодексу.

