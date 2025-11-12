Відео
Україна
Новини
Головна Фінанси Штрафи за ухилення від мобілізації — чи скасують після війни

Штрафи за ухилення від мобілізації — чи скасують після війни

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:35
Оновлено: 16:55
Штрафи та покарання для ухилянтів — чи скасують після війни та що може змінитися
Повідомлення про порушення в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Під час дії мобілізації в Україні встановлені посилені правові норми. Вони передбачають покарання за неявку до військкомату — якщо людина не приходить за звичайною повісткою, її можуть оштрафувати, а за ігнорування бойової повістки вже загрожує кримінальна відповідальність. 

Чи можуть у майбутньому ці покарання скасувати або пом’якшити, і що чекає на так званих ухилянтів після завершення війни, розповіла адвокатка АБ "Романа Сацика" Марія Ганіна в коментарі РБК-Україна.

Які штрафи за ухилення від мобілізації

За словами юристки, сьогодні в Україні існують два рівні відповідальності за ухилення від виконання мобілізаційних обов’язків — адміністративна та кримінальна.

Адміністративну передбачає стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона встановлює штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в особливий період.

Втім, законодавство передбачає можливість зменшення суми штрафу. Згідно зі статтею 279-9 КУпАП, особа, яка визнає свою провину і добровільно звертається до територіального центру комплектування із відповідною заявою до розгляду справи, може сплатити лише половину від призначеної суми.

Кримінальна ж відповідальність визначена статтею 336 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років за ухилення від військової служби під час мобілізації або особливого періоду, а також за відмову від призову резервістів.

Чи можлива "амністія" після війни

За словами Марії Ганіної, після завершення воєнного стану зміни до законодавства є цілком імовірними. Суд, як і зараз, може враховувати обставини справи й призначати більш м’яке покарання або звільнення з випробувальним терміном.

"Навряд чи закриватимуться виконавчі провадження, які вже відкрито на підставах постанов про притягнення до адмінвідповідальності. Але можливе активне закриття у справах про адмінправопорушення з підстави закінчення строків на притягнення відносно тих справ, по яких ще не винесено рішення про накладення штрафу", — додала вона.

Щодо кримінальних проваджень, юристка прогнозує появу "амністії" або пом’якшення покарання за статтею 336 Кримінального кодексу.

Раніше ми писали, що бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу спеціалістів на посаду абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Також дізнавайтеся, чи реальне в Україні посилення мобілізації.

штраф військовий призов порушення мобілізація ухилянти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
