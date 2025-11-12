Штрафы и наказания для уклонистов — отменят ли после войны и что может измениться

Сообщение о нарушениях в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Во время действия мобилизации в Украине установлены ужесточенные правовые нормы. Они предусматривают наказание за неявку в военкомат — если человек не приходит по обычной повестке, его могут оштрафовать, а за игнорирование боевой повестки уже грозит уголовная ответственность.

Могут ли в будущем эти наказания отменить или смягчить, и что ждет так называемых уклонистов после завершения войны, рассказала адвокат АБ "Романа Сацыка" Мария Ганина в комментарии РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Какие штрафы за уклонение от мобилизации

По словам юриста, сегодня в Украине существуют два уровня ответственности за уклонение от выполнения мобилизационных обязанностей — административная и уголовная.

Административную предусматривает статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она устанавливает штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в особый период.

Впрочем, законодательство предусматривает возможность уменьшения суммы штрафа. Согласно статье 279-9 КУоАП, лицо, которое признает свою вину и добровольно обращается в территориальный центр комплектования с соответствующим заявлением до рассмотрения дела, может оплатить только половину от назначенной суммы.

Уголовная же ответственность определена статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет за уклонение от военной службы во время мобилизации или особого периода, а также за отказ от призыва резервистов.

Возможна ли "амнистия" после войны

По словам Марии Ганиной, после завершения военного положения изменения в законодательство вполне вероятны. Суд, как и сейчас, может учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание или освобождение с испытательным сроком.

"Вряд ли будут закрываться исполнительные производства, которые уже открыты на основаниях постановлений о привлечении к админответственности. Но возможно активное закрытие по делам об админправонарушениях по основанию истечения сроков на привлечение в отношении тех дел, по которым еще не вынесено решение о наложении штрафа", — добавила она.

Относительно уголовных производств, юрист прогнозирует появление "амнистии" или смягчения наказания по статье 336 Уголовного кодекса.

Ранее мы писали, что бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу специалистов на должность абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. За работу будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Также узнавайте, реально ли в Украине усиление мобилизации.