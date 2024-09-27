Тонирование авто в Украине — какие штрафы будут платить водители за нарушение правил

Авто на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

Водители в Украине часто используют различные методы защиты своих автомобилей, одним из которых является тонировка стекла. Однако не все виды тонировки разрешены законодательством. Несоблюдение правил может привести к штрафам, а в отдельных случаях даже к временному лишению права управления транспортным средством.

Об этом рассказывают Finance.ua.

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Штрафы за тонировку авто в Украине

Отмечено, что в Украине запрещено использовать зеркальные тонировочные пленки на автомобильных стеклах, поскольку их светопропускание не соответствует установленным нормам, что может ухудшить видимость на дороге.

Согласно действующим Правилам дорожного движения, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% светового потока, а передние боковые стекла — не менее 70%. Для задних окон автомобиля таких ограничений нет.

Нарушение норм по тонированию автомобильного стекла карается штрафом в размере 340 гривен за первый случай. Если правонарушение повторится в течение года, водителя могут лишить права вождения на срок от 3 до 6 месяцев.

Относительно зеркальной тонировки этот вид полностью запрещен в Украине. За первое нарушение предусмотрен штраф в 340 гривен, а за повторное — сумма увеличивается до 8 500 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским водителям грозит новый штраф до 17 000 гривен. В Верховной Раде рассматривается законопроект №9642, предусматривающий суровое наказание для автомобилистов за дрифтовку в населенных пунктах.

Мы также писали, что народный депутат Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE сказал, что для того, чтобы увеличить доход в бюджет Украины хотя бы вдвое, нужно повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также необходимо ввести налоги на игровой бизнес и реформировать таможню.