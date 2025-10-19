Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Штрафи за несплату аліментів — якими будуть суми з листопада

Штрафи за несплату аліментів — якими будуть суми з листопада

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 15:22
Оновлено: 15:19
Аліменти в Україні — як штрафуватимуть боржників з листопада 2025 року
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні рідко роблять поступки для громадян, які ухиляються від сплати ухвалених судом аліментів. Їм можуть не лише призначити штрафи, а й обмежити у правах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Реклама
Читайте також:

Штрафи за несплату аліментів

Неплатників аліментів штрафують за порушення. На розмір штрафів впливає строк заборгованості, пояснювали раніше у Міністерстві юстиції. Наприклад:

  • якщо не платити аліменти більше, як рік — 20% суми заборгованості;
  • понад 2 роки — 30%;
  • понад 3 роки — 50%.

Якщо заборгованість перевищує три місяці, у виконавців з'являється підстава стягувати не лише доходи боржника, але і його майно.

Розмір аліментів у 2025 році 

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Зараз мінімальний гарантований розмір є таким:

  • для дітей до 6 років — 1 281,5 грн (прожитковий мінімум 2 563 грн);
  • для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн (прожитковий мінімум 3 196 грн).

Загалом остаточна сума аліментів в Україні підв'язана до прожиткового мінімуму та доходу платника.

Раніше ми розповідали, що один з батьків після розлучення має сплачувати аліменти, навіть якщо не має офіційної роботи. Переказувати гроші необхідно щомісяця. Також ми писали, що станом на 1 вересня 2025 року держава примусово стягнула з боржників аліментів на суму понад 10,3 млрд гривень. Але питання боргів не втратило актуальності. 

виплати штраф штрафи аліменти батьки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації