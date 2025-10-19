Аліменти в Україні — як штрафуватимуть боржників з листопада 2025 року

Штрафи за несплату аліментів — якими будуть суми з листопада
В Україні рідко роблять поступки для громадян, які ухиляються від сплати ухвалених судом аліментів. Їм можуть не лише призначити штрафи, а й обмежити у правах.
Штрафи за несплату аліментів
Неплатників аліментів штрафують за порушення. На розмір штрафів впливає строк заборгованості, пояснювали раніше у Міністерстві юстиції. Наприклад:
- якщо не платити аліменти більше, як рік — 20% суми заборгованості;
- понад 2 роки — 30%;
- понад 3 роки — 50%.
Якщо заборгованість перевищує три місяці, у виконавців з'являється підстава стягувати не лише доходи боржника, але і його майно.
Розмір аліментів у 2025 році
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Зараз мінімальний гарантований розмір є таким:
- для дітей до 6 років — 1 281,5 грн (прожитковий мінімум 2 563 грн);
- для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн (прожитковий мінімум 3 196 грн).
Загалом остаточна сума аліментів в Україні підв'язана до прожиткового мінімуму та доходу платника.
Раніше ми розповідали, що один з батьків після розлучення має сплачувати аліменти, навіть якщо не має офіційної роботи. Переказувати гроші необхідно щомісяця. Також ми писали, що станом на 1 вересня 2025 року держава примусово стягнула з боржників аліментів на суму понад 10,3 млрд гривень. Але питання боргів не втратило актуальності.
