Аліменти в Україні — як штрафуватимуть боржників з листопада 2025 року

В Україні рідко роблять поступки для громадян, які ухиляються від сплати ухвалених судом аліментів. Їм можуть не лише призначити штрафи, а й обмежити у правах.

Штрафи за несплату аліментів

Неплатників аліментів штрафують за порушення. На розмір штрафів впливає строк заборгованості, пояснювали раніше у Міністерстві юстиції. Наприклад:

якщо не платити аліменти більше, як рік — 20% суми заборгованості;

понад 2 роки — 30%;

понад 3 роки — 50%.

Якщо заборгованість перевищує три місяці, у виконавців з'являється підстава стягувати не лише доходи боржника, але і його майно.

Розмір аліментів у 2025 році

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Зараз мінімальний гарантований розмір є таким:

для дітей до 6 років — 1 281,5 грн (прожитковий мінімум 2 563 грн);

для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн (прожитковий мінімум 3 196 грн).

Загалом остаточна сума аліментів в Україні підв'язана до прожиткового мінімуму та доходу платника.

Раніше ми розповідали, що один з батьків після розлучення має сплачувати аліменти, навіть якщо не має офіційної роботи. Переказувати гроші необхідно щомісяця. Також ми писали, що станом на 1 вересня 2025 року держава примусово стягнула з боржників аліментів на суму понад 10,3 млрд гривень. Але питання боргів не втратило актуальності.