Штрафы за неуплату алиментов — какими будут суммы с ноября

Штрафы за неуплату алиментов — какими будут суммы с ноября

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 15:22
обновлено: 15:19
Алименты в Украине — как будут штрафовать должников с ноября 2025 года
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине редко делают уступки для граждан, которые уклоняются от уплаты принятых судом алиментов. Им могут не только назначить штрафы, но и ограничить в правах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно. 

Читайте также:

Штрафы за неуплату алиментов

Неплательщиков алиментов штрафуют за нарушения. На размер штрафов влияет срок задолженности, объясняли ранее в Министерстве юстиции. Например:

  • если не платить алименты больше, чем год — 20% суммы задолженности;
  • более 2 лет — 30%;
  • более 3 лет — 50%.

Если задолженность превышает три месяца, у исполнителей появляется основание взимать не только доходы должника, но и его имущество.

Размер алиментов в 2025 году

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сейчас минимальный гарантированный размер является таким:

  • для детей до 6 лет — 1 281,5 грн (прожиточный минимум 2 563 грн);
  • для детей от 6 до 18 лет — 1 598 грн (прожиточный минимум 3 196 грн).

В общем окончательная сумма алиментов в Украине подвязана к прожиточному минимуму и доходу плательщика.

Ранее мы рассказывали, что один из родителей после развода должен платить алименты, даже если не имеет официальной работы. Переводить деньги необходимо ежемесячно. Также мы писали, что по состоянию на 1 сентября 2025 года государство принудительно взыскало с должников алиментов на сумму более 10,3 млрд гривен. Но вопрос долгов не потерял актуальности.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
