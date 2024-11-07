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Штрафи за корупцію — як каратимуть хабарників

7 листопада 2024 11:31
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Покарання за корупцію — в яких випадках хабарнику загрожує лише штраф
Американська валюта. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Сергій Гупяк розповів про відповідальність за корупційні злочини. Зокрема, він пояснив, у яких випадках за хабарництво передбачено штрафи.

Про це заступник голови НАЗК повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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Які розміри штрафів за корупційні злочини

"Штрафи мають бути. А от чи відповідає їхній розмір сучасним вимогам, це мають переглянути нормотворці", — сказав Гуляк.

Він пояснив, що штраф може виступати як основним, так і додатковим видом покарання.

"Часто штраф супроводжує конфіскація незаконно здобутого майна, зокрема цивільна конфіскація необґрунтованих активів. Також може бути обмеження щодо обіймання певних посад. Якщо людина заплатила штраф і в неї конфіскували майно, щоб покрити збитки, завдані державі, гадаю, що це — ок. Тут ще й бонус у вигляді штрафу. Наше головне завдання — забезпечити не тільки невідворотність покарання, а й відшкодування завданої шкоди", — зазначив посадовець.

Гупяк пояснив, що штраф може застосовуватися, коли держава не вважає діяння особи настільки суспільно небезпечним, щоб вимагати позбавлення волі. Крім того, штраф може бути призначений під час затвердження угоди.

"Наприклад, є група осіб, які вчинили корупційний злочин. Один із них уклав угоду з прокурором. Він іде на штраф, зате викриває всіх інших із наданням доказів. Це значні речі. Отже, можна притягнути не одного, а, наприклад, чотири людини", — додав заступник голови НАЗК.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 31 жовтня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Новий закон дозволяє зменшити термін ув’язнення за співпрацю зі слідством і відшкодування збитків, додатково призначивши великий штраф.

Ми також писали, що експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що закон про угоду корупціонерів співпрацювати зі слідством може лише поглибити корупцію в Україні. Мовляв, благородна справа викрити корупціонерів може перетворитися у ще одну "годівницю" для хабарників.

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