Наказание за коррупцию — в каких случаях взяточнику грозит только штраф

Американская валюта. Фото: УНІАН

Заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Сергей Гупяк рассказал об ответственности за коррупционные преступления. В частности, он объяснил, в каких случаях за взяточничество предусмотрены штрафы.

Об этом заместитель председателя НАПК сообщил в интервью Укринформу.

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"Штрафы должны быть. А отвечает ли их размер современным требованиям, это должны пересмотреть нормотворцы", — сказал Гуляк.

Он пояснил, что штраф может выступать как основным, так и дополнительным видом наказания.

"Часто штраф сопровождает конфискация незаконно добытого имущества, в частности гражданская конфискация необоснованных активов. Также может быть ограничение по заниманию определенных должностей. Если человек заплатил штраф и у него конфисковали имущество, чтобы покрыть ущерб, нанесенный государству, думаю, что это — ок. Здесь еще и бонус в виде штрафа Наша главная задача — обеспечить не только неотвратимость наказания, но и возмещение причиненного вреда", — отметил чиновник.

Гупяк пояснил, что штраф может применяться, когда государство не считает деяние лица столь общественно опасным, чтобы потребовать лишения свободы. Кроме того, штраф может быть назначен при утверждении соглашения.

"Например, есть группа лиц, совершивших коррупционное преступление. Один из них заключил соглашение с прокурором. Он идет на штраф, зато разоблачает всех других с предоставлением доказательств. Это значительные вещи. Следовательно, можно привлечь не одного, а, например, четыре человека ", — добавил заместитель председателя НАПК.

Что еще стоит знать

Напомним, 31 октября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12039 о соглашениях со следствием по коррупционным делам. Новый закон позволяет уменьшить срок заключения за сотрудничество со следствием и возмещение ущерба, дополнительно назначив большой штраф.

Мы также писали, что эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что закон о соглашении коррупционеров сотрудничать со следствием может только углубить коррупцию в Украине. Мол, благородное дело разоблачить коррупционеров может превратиться в еще одну "кормушку" для взяточников.