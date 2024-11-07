Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Штрафы за коррупцию — как будут наказывать взяточников arrow

Штрафы за коррупцию — как будут наказывать взяточников

7 ноября 2024 11:31
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Наказание за коррупцию — в каких случаях взяточнику грозит только штраф
Американская валюта. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Сергей Гупяк рассказал об ответственности за коррупционные преступления. В частности, он объяснил, в каких случаях за взяточничество предусмотрены штрафы.

Об этом заместитель председателя НАПК сообщил в интервью Укринформу.

Читайте также:

Какие размеры штрафов за коррупционные преступления

"Штрафы должны быть. А отвечает ли их размер современным требованиям, это должны пересмотреть нормотворцы", — сказал Гуляк.

Он пояснил, что штраф может выступать как основным, так и дополнительным видом наказания.

"Часто штраф сопровождает конфискация незаконно добытого имущества, в частности гражданская конфискация необоснованных активов. Также может быть ограничение по заниманию определенных должностей. Если человек заплатил штраф и у него конфисковали имущество, чтобы покрыть ущерб, нанесенный государству, думаю, что это — ок. Здесь еще и бонус в виде штрафа Наша главная задача — обеспечить не только неотвратимость наказания, но и возмещение причиненного вреда", — отметил чиновник.

Гупяк пояснил, что штраф может применяться, когда государство не считает деяние лица столь общественно опасным, чтобы потребовать лишения свободы. Кроме того, штраф может быть назначен при утверждении соглашения.

"Например, есть группа лиц, совершивших коррупционное преступление. Один из них заключил соглашение с прокурором. Он идет на штраф, зато разоблачает всех других с предоставлением доказательств. Это значительные вещи. Следовательно, можно привлечь не одного, а, например, четыре человека ", — добавил заместитель председателя НАПК.

Что еще стоит знать

Напомним, 31 октября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12039 о соглашениях со следствием по коррупционным делам. Новый закон позволяет уменьшить срок заключения за сотрудничество со следствием и возмещение ущерба, дополнительно назначив большой штраф.

Мы также писали, что эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что закон о соглашении коррупционеров сотрудничать со следствием может только углубить коррупцию в Украине. Мол, благородное дело разоблачить коррупционеров может превратиться в еще одну "кормушку" для взяточников.

штраф штрафы коррупция конфискация НАПК преступление

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:40 В Эстонии связали будущее ЕС с последующей поддержкой Украины

Срочная новость

11:39 На хабарі затримали посадовицю Центральної МСЕК — що відомо

11:31 Штрафы за коррупцию — как будут наказывать взяточников

11:28 Лучше, чем iPhone — почему складные смартфоны снова в тренде

11:24 Штрафы для собачников — чего нужно бояться владельцам животных

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:24 Метеозависимых будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:11 У Трампа есть друзья в Одессе — кто они

11:11 Львовянин украл скутер и может сесть в тюрьму — решение суда

11:04 Помощь от UNHCR — где стартует регистрация на 3,6 тыс. грн

10:55 На Житомирщине ввели аварийные отключения света — какая причина

11:40 В Эстонии связали будущее ЕС с последующей поддержкой Украины

Срочная новость

11:39 На хабарі затримали посадовицю Центральної МСЕК — що відомо

11:31 Штрафы за коррупцию — как будут наказывать взяточников

11:28 Лучше, чем iPhone — почему складные смартфоны снова в тренде

11:24 Штрафы для собачников — чего нужно бояться владельцам животных

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:24 Метеозависимых будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:11 У Трампа есть друзья в Одессе — кто они

11:11 Львовянин украл скутер и может сесть в тюрьму — решение суда

11:04 Помощь от UNHCR — где стартует регистрация на 3,6 тыс. грн

10:55 На Житомирщине ввели аварийные отключения света — какая причина

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд