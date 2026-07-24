Штрафи від 850 грн за лічильники електроенергії: кому загрожують

Комунальні платіжки, лампа розжарювання. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні деяким власникам лічильників електроенергії у квартирах чи приватних будинках можуть загрожувати штрафи від 850 гривень, а в крайніх випадках — донарахування у десятки тисяч гривень за попередні роки, призначені за рішенням суду. Такі стягнення можуть загрожувати у разі виявлення пошкоджень пломб на приладах обліку.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Правила роздрібного ринку електроенергії та роз'яснення обленерго.

Правила у разі пошкодження пломб лічильників

Згідно з чинними нормами, для власників лічильників передбачена відповідальність не лише за навмисний зрив пломби, а й у ситуаціях, коли її було пошкоджено випадково, а після цього оператора системи розподілу чи електропостачальника не було поставлено до відома.

Норми закону повністю покладають відповідальність за збереження цілісності приладів обліку та пломб на:

споживачів — якщо лічильники встановлені у квартирах, приватних будинках або на зовнішніх стінах будинків;

власників будинків або організації, які обслуговують будинки, — за поквартирні прилади, що розміщуються на сходових майданчиках.

Пошкодження чи відсутність пломби може стати підставою для проведення перевірки інспектором. Якщо буде виявлене порушення, то на власника приладу складуть акт, після чого можуть визначити обсяг необлікованої електричної енергії та донарахувати суму.

Важливі правила для використання лічильника:

Будь-які пошкодження пломб, навіть якщо сталися випадково, можуть автоматично загрожувати фінансовими ризиками; Уникнути додаткових нарахувань можна, самостійно та негайно звернувшись до обленерго/постачальників відразу після виявлення проблем; У разі невчасного повідомлення про пошкодження під час першої перевірки складуть акт про порушення, і, окрім адмінштрафу, донарахують вартість необлікованого струму, що може коштувати десятки тисяч гривень.

Які передбачені штрафи за лічильники у 2026 році

Згідно зі ст. 103-1 КУпАП, передбачається відповідальність за самовільне використання електричної енергії, навмисне пошкодження та інші порушення. Очікуватимуть такі розміри штрафів:

громадянам — від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів;

посадовим особам — від 30 до 80 неоподатковуваних мінімумів.

Нині розмір неоподатковуваного мінімуму для адміністративних штрафів становить 17 грн, а тому суми будуть наступні:

170-850 грн — для простих громадян;

510-1360 грн — для посадовців.

Найгірший розвиток подій очікуватиме тоді, коли оператор системи зможе довести, що пломба була пошкоджена навмисно для втручання в роботу приладу та були здійснені занижені показники споживання. У такому разі на споживача чекатиме донарахування вартості за весь період, коли відбувалось використання необлікованої електроенергії. У разі несплати — стягнути нарахування можуть у судовому порядку.

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