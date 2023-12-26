Ухилянтам готують нове покарання — кому світять ґрати та штраф у 200 тис. грн

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні можуть посилити покарання за порушення правил мобілізації. Уряд пропонує Верховній Раді розглянути відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському порталі.

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Детальніше про ініціативу

Йдеться про проєкт закону №10379 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України", який покликаний посилити відповідальність за військові правопорушення.

Документ пропонує запровадити відповідальність за порушення правил мобілізації таким чином:

за порушення законодавства щодо військового обов'язку штраф у 34 — 85 тис. гривень, а за умов особливого періоду — 153 — 204 тис. гривень;

за відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — військовозобов'язаному загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Джерело: ВРУ

Які зараз діють правила

Зараз правила військового обліку закріплені урядовою постановою № 1487 від 30 грудня 2022-го. Згідно з нею, в країні передбачена відповідальність за:

порушення правил військового обліку;

ухилення від військового обліку;

ухилення від мобілізації.

Зокрема, штраф за ухилення від призову становить від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період передбачена кримінальна відповідальність. Санкція ст. 336 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Також ми розповідали, чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, якщо він законно виїхав за кордон України. Деякі категорії мають право на законний перетин кордону, проте це не виключає отримання повісток від ТЦК.