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Штрафы в 200 тысяч и арест — уклонистов планируют наказывать жестче

26 декабря 2023 21:30
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Уклонистам готовят новое наказание — кому светят решетка и штраф в 200 тыс. грн
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине могут ужесточить наказание за нарушение правил мобилизации. Правительство предлагает Верховной Раде рассмотреть соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.

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Подробнее об инициативе

Речь идет о проекте закона №10379 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины", призванном усилить ответственность за военные правонарушения.

Документ предлагает ввести ответственность за нарушение правил мобилизации таким образом:

  • за нарушение законодательства о воинской обязанности штраф в 34 — 85 тыс. гривен, а в условиях особого периода — 153 — 204 тыс. гривен;
  • за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) — военнообязанному грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

 

штрафы наказания для уклоняющихся
Источник: ВРУ

Какие сейчас действуют правила

Сейчас правила военного учета закреплены правительственным постановлением №1487 от 30 декабря 2022-го. Согласно ему, в стране предусмотрена ответственность за:

  • нарушение правил военного учета;
  • уклонение от военного учета;
  • уклонение от мобилизации.

В частности, штраф за уклонение от призыва составляет от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на службу по призыву лиц из резервистов в особый период предусмотрена уголовная ответственность. Санкция ст. 336 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Также мы рассказывали, могут ли объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу Украины. Некоторые категории имеют право на законное пересечение границы, однако это не исключает получения повесток от ТЦК.

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