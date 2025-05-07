Штрафи для водіїв — за які помилки найчастіше розплачуються автовласники

Людина за кермом автомобіля. Фото: Pexels

Дуже часто українські водії вважають, що патрульні безпідставно зупиняють їх на дорогах. Відповідно всі подальші дії правоохоронців з накладенням штрафів, складанням протоколів є незаконними.

Редакція Новини.LIVE розповідає причини, через які такий підхід призведе до штрафу для водія у розмірі 17 тис. гривень.

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Помилка №1 — водій не хоче проходити огляд на стан сп’яніння

Як написав у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін, у статті 35 Закону "Про Національну поліцію" є виключний перелік підстав, які надають поліцейським право зупинити автомобіль. До того ж закон зобов'язує їх поінформувати водія про конкретну причину зупинки та детально описати підстави.

"У суді аргумент про безпідставну зупинку автомобіля не спрацює. Тож відмовлятись від проходження огляду на стан сп’яніння виключно з підстав незаконної зупинки автомобіля поліцейським, не раджу", — сказав адвокат.

Помилка №2 — водій виконує вказівку патрульних і сідає за кермо

Патрульні можуть скласти на водія протокол за статтею 130 КУпАП (водіння у нетверезому стані), якщо він дійсно керував автівкою. Наприклад, якщо водій просто стоїть поруч із припаркованою автівкою, то йому нічого не загрожує. Однак у таких ситуаціях патрульні часто вдаються до хитрощів.

"На практиці було чимало випадків, коли поліція спочатку підходила до таких осіб та доброзичливо просила трохи від'їхати або переставити автомобіль. А коли людина сідала за кермо та розпочинала рух, вмикалися мигалки, до неї підходили патрульні і, ніби вперше вас бачать, — вимагають документи, запитують чи вживали ви спиртне і так далі", — йдеться у повідомленні.

Тож якщо ваш транспортний засіб припаркований без порушень ПДР та нікому не заважає, а поліцейські без вагомих причин просять його переставити — ігноруйте вимоги стражів порядку.

"У таких ситуаціях треба вигадати правдоподібну причину, чому ви не зможете сісти за кермо. Наприклад, що транспортний засіб зламався або ключі від нього зараз не у вас, а в дружини", — зазначив Роман Сімутін.

Помилка №3 — водії не оскаржують постанови

Як пояснює адвокат, це стосується постанов про порушення правил дорожнього руху. Зазвичай патрульні їх складають за незначні порушення з боку водіїв:

за непристебнутий пасок безпеки;

за вимкнений покажчик повороту.

Але ці постанови вже є доказами того, що особа керувала автомобілем та виконувала функції водія. Навіть якщо вона сіла за кермо після прохання представників поліції. А помилка водіїв полягає в тому, що зазвичай вони ці постанови у суді не оскаржують та сплачують штрафи.

"Складені разом із протоколом за статтею 130 КУпАП постанови за порушення правил дорожнього руху треба оскаржувати у судовому порядку", — підсумував Роман Сімутін.

Раніше ми розповідали, що водія можуть оштрафувати за обгін на перехресті. Сума штрафу становить від 510 до 1 445 грн. Дізнавайтесь також про штраф за неправильні фари та поворотники авто.