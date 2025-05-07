Штрафы для водителей — за какие ошибки чаще всего расплачиваются автовладельцы

Человек за рулем автомобиля. Фото: Pexels

Очень часто украинские водители считают, что патрульные безосновательно останавливают их на дорогах. Следовательно все дальнейшие действия правоохранителей с наложением штрафов, составлением протоколов является незаконным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает причины, по которым такой подход приведет к штрафу для водителя в размере 17 тыс. гривен.

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Ошибка №1 — водитель не хочет проходить освидетельствование на состояние опьянения

Как написал в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин, в статье 35 Закона "О Национальной полиции" есть исключительный перечень оснований, благодаря которым у полицейских есть право остановить автомобиль. К тому же закон обязывает их проинформировать водителя о конкретной причине остановки и подробно описать основания.

"В суде аргумент о безосновательной остановке автомобиля не сработает. Поэтому отказываться от прохождения освидетельствования на состояние опьянения исключительно на основании незаконной остановки автомобиля полицейским, не советую", — сказал адвокат.

Ошибка №2 — водитель выполняет указание патрульных и садится за руль

Патрульные могут составить на водителя протокол по статье 130 КУоАП (вождение в нетрезвом состоянии), если он действительно управлял автомобилем. Например, если водитель просто стоит рядом с припаркованной машиной, то ему ничего не грозит. Однако в таких ситуациях патрульные часто прибегают к хитрости.

"На практике было немало случаев, когда полиция сначала подходила к таким лицам и доброжелательно просила немного отъехать или переставить автомобиль. А когда человек садился за руль и начинал движение, включались мигалки, к нему подходили патрульные и, будто впервые вас видят, — требуют документы, спрашивают, употребляли ли вы спиртное и так далее", — говорится в сообщении.

Поэтому если ваше транспортное средство припарковано без нарушений ПДД и никому не мешает, а полицейские без веских просят его переставить — игнорируйте требования стражей порядка.

"В таких ситуациях надо придумать правдоподобную причину, почему вы не сможете сесть за руль. Например, что транспортное средство сломалось или ключи от него сейчас не у вас, а у жены", — отметил Роман Симутин.

Ошибка №3 — водители не оспаривают постановления

Как объясняет адвокат, это касается постановлений о нарушении правил дорожного движения. Обычно патрульные их составляют за незначительные нарушения со стороны водителей:

за непристегнутый ремень безопасности;

за выключенный указатель поворота.

Но эти постановления уже являются доказательствами того, что лицо управляло автомобилем и выполняло функции водителя. Даже если он сел за руль после просьбы представителей полиции. А ошибка водителей заключается в том, что обычно они эти постановления в суде не оспаривают и платят штрафы.

"Составленные вместе с протоколом по статье 130 КУоАП постановления за нарушение правил дорожного движения надо обжаловать в судебном порядке", — подытожил Роман Симутин.

Ранее мы рассказывали, что водителя могут оштрафовать за обгон на перекрестке. Сумма штрафа составляет от 510 до 1 445 грн. Узнавайте также о штрафе за неправильные фары и поворотники авто.