Новый запрет во время войны — почему украинцам грозит штраф и тюрьма

Дети спускаются в укрытие во время воздушной тревоги. Фото: УНИАН

В Украине отныне будет действовать административная и уголовная ответственность за ненадлежащее обустройство укрытий. Размер штрафов будет достигать 8,5 тыс. грн.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно введения ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты" поддержала Верховная Рада Украины.

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Что изменится

В рамках административной ответственности введены штрафы в размере от 1,7 тыс. грн до 8,5 тыс. Окончательная сумма будет зависеть от нарушения. Например, если укрытие будет запертым во время воздушной тревоги, тогда штраф будет колебаться от 1,7 тыс грн до 3,4 тыс. Повторное нарушение чиновники оценили в сумму до 8,5 тыс. грн. Появились также штрафы за ненадлежащее содержание сооружений:

2 550 грн – 5,1 тыс. грн — если нарушение произошло впервые;

5,1 тыс. грн — 8, 5 тыс. грн – если повторное нарушение.

В то же время, если нарушить определенные законодательством требования по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты или необеспечить беспрепятственный и круглосуточный доступ граждан к укрытиям во время воздушной опасности — можно попасть за решетку на срок от 3 до 8 лет. Однако криминальная ответственность наступит в случае, если граждане получат средние или тяжелые травмы или же погибнут.

Интересно, что авторы документа так и не определили ответственных лиц, которые должны обеспечивать постоянный доступ украинцев к укрытиям и другим объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Кроме прочего парламент также усилил ответственность за игнорирование требований ГСЧС или создание препятствий в их работе. Размер штрафов составляет от 6,8 тыс. грн до 10,2 тыс.

Повторное же нарушение карается штрафом до 17 тыс. грн.

Строительство укрытий — где в Украине потратили больше всего средств

Как свидетельствуют данные на сайте YC Marker, больше всего на строительство укрытий в период с 24 февраля 2022 года по 19 ноября 2024-го, потратили:

Киев — 7,2 млрд грн;

Киевская область — 4,2 млрд;

Днепропетровская область — 3 млрд;

Одесская область — 2,2 млрд;

Харьковская область — 1,9 млрд;

Запорожская область — 1,6 млрд;

Львовская область — 1,1 млрд.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на фандрейзинговой платформе United24 было собрано более 13 млрд грн. Украинских военных, которые уже почти 3 года сдерживают полномасштабное нападение РФ, деньгами поддержали люди из 137 стран.

Также напомним, что летом 2024 года украинский парламент разрешил городским властям давать средства Силам обороны из собственных бюджетов. Так, местные советы могут покупать военным пикапы, аптечки, дроны и так далее.