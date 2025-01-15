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Штрафы до 2 млн грн и тюрьма — за что в Украине накажут бизнес

15 января 2025 16:21
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Санкции против бизнеса, который избегает санкций — что предлагает Украина
Камера во Львовском СИЗО. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С началом полномасштабной войны Украина вводит разные санкции против компаний и бизнеса, которые связаны с Россией и так или иначе помогают ей с финансированием боевых действий. Однако в последнее время учащаются случаи нарушения санкций, которые вредят национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Чтобы исправить ситуацию, в Верховной Раде зарегистрировали "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О санкциях" относительно установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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Как объяснила заместитель министра юстиции Инна Богатых на своей странице в социальной сети Facebook, бизнес использует различные инструменты для того, чтобы избежать санкций. Например, предприниматель может много раз перерегистрировать свою компанию, или же подсанкционный гражданин соглашается на отчуждение активов. Также бизнесмены прибегают к фиктивному банкротству. По мнению заместителя министра, введение уголовной ответственности за избежание или нарушение санкций — объективно необходимый и правильный шаг.

Инна Богатых также отметила, что ввиду вызовов была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители власти и общественных организаций.

"Результатом стал проект закона, который предлагает соответствующие изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, закон Украины "О санкциях", — объяснила Богатых.

Сам законопроект предусматривает появление ответственности за умышленные и неосторожные нарушения санкционных ограничений, а также умышленное обхождение санкций. Порог ответственности устанавливают в 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, за исключением товаров военного назначения или двойного использования (независимо от их стоимости). Также в законопроекте предусмотрели наказание за нарушение и/или обход санкции:

  • штраф, размер которого будет составлять от 425 тыс. грн до 2 млн грн;
  • или лишение свободы на срок от двух до 10 лет;
  • запрет работать на должностях или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

"Впереди много работы, но верю, Украина будет двигаться синхронно со странами ЕС, которые должны ввести такую ответственность до мая 2025 года", — подчеркнула заместитель министра юстиции Инна Богатых.

В то же время в пояснительной записке к документу говорится о том, что принятие Закона обеспечит надлежащее превентивное влияние на лиц, в отношении которых применены санкции, предусмотренные Законом Украины "О санкциях", и других лиц как на потенциальных субъектов преступлений в связи с наказуемостью за нарушение или обход специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

"Также Закон усилит эффективность применения санкций, увеличит поступления в государственный бюджет Украины за счет уплаты штрафов за нарушение санкций и специальной конфискации преступных активов, будет способствовать улучшению международного сотрудничества с партнерами в этой сфере", — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, страны Европейского Союза планируют ввести ограничения на импорт российского алюминия. Также новые санкции коснутся теневого нефте-газового флота Москвы.

Также недавно стало известно о причастности украинских чиновников в помощи Кремлю избегать санкций. Подозреваемые были задержаны сотрудниками СБУ.

санкции против России санкции штрафы законопроект война в Украине

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