Штрафы за нарушение ПДД — какие суммы угрожают велосипедистам и водителям электросамокатов

Дети на электросамокате. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В летний период городские улицы заполонили велосипедисты и пользователи электросамокатов. Однако незнание или несоблюдение ПДД может обернуться для них штрафами.

Об этом говорится в Законе Украины "О дорожном движении".

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За нарушение ПДД велосипедисты платят 340 гривен штрафа, а за езду в состоянии алкогольного опьянения — 680 гривен. Если же нарушение привело к созданию аварийной ситуации, штраф составит 850 гривен или предусмотрено 20-40 часов общественных работ. Повторное нарушение также карается штрафом в 850 гривен.

Штрафы за нарушение ПДД водителей электросамокатов

Водителям электросамокатов также следует соблюдать осторожность: за езду по тротуару им придется оплатить 850 гривен штрафа, а за управление в состоянии алкогольного опьянения — 17 000 гривен. В случае наезда на пешехода наказание будет определять суд, учитывая степень телесных повреждений потерпевшего, и это может варьироваться от штрафа до ограничения или лишения свободы.

Что еще стоит знать

Напомним, Патрульная полиция инициировала обсуждение изменений в правила ПДД, которые ограничат количество возможных нарушений правил водителем до трех в год. Ведь зачастую отдельные автолюбители имеют за такой период по 20-30 нарушений.

Мы также писали, что проезд на красный сигнал светофора запрещен. Но существуют исключения из правил, когда нарушители остаются без наказания.