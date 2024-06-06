Штрафы за нарушение ПДД — какие суммы угрожают велосипедистам и водителям электросамокатов

Штрафы до 17 тысяч гривен — за что будут наказывать велосипедистов и водителей электросамокатов
В летний период городские улицы заполонили велосипедисты и пользователи электросамокатов. Однако незнание или несоблюдение ПДД может обернуться для них штрафами.
Об этом говорится в Законе Украины "О дорожном движении".
Какие штрафы угрожают велосипедистам
За нарушение ПДД велосипедисты платят 340 гривен штрафа, а за езду в состоянии алкогольного опьянения — 680 гривен. Если же нарушение привело к созданию аварийной ситуации, штраф составит 850 гривен или предусмотрено 20-40 часов общественных работ. Повторное нарушение также карается штрафом в 850 гривен.
Штрафы за нарушение ПДД водителей электросамокатов
Водителям электросамокатов также следует соблюдать осторожность: за езду по тротуару им придется оплатить 850 гривен штрафа, а за управление в состоянии алкогольного опьянения — 17 000 гривен. В случае наезда на пешехода наказание будет определять суд, учитывая степень телесных повреждений потерпевшего, и это может варьироваться от штрафа до ограничения или лишения свободы.
Что еще стоит знать
Напомним, Патрульная полиция инициировала обсуждение изменений в правила ПДД, которые ограничат количество возможных нарушений правил водителем до трех в год. Ведь зачастую отдельные автолюбители имеют за такой период по 20-30 нарушений.
Мы также писали, что проезд на красный сигнал светофора запрещен. Но существуют исключения из правил, когда нарушители остаются без наказания.
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