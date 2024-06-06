Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Штрафы до 17 тысяч гривен — за что будут наказывать велосипедистов и водителей электросамокатов arrow

Штрафы до 17 тысяч гривен — за что будут наказывать велосипедистов и водителей электросамокатов

6 июня 2024 11:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Штрафы за нарушение ПДД — какие суммы угрожают велосипедистам и водителям электросамокатов
Дети на электросамокате. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В летний период городские улицы заполонили велосипедисты и пользователи электросамокатов. Однако незнание или несоблюдение ПДД может обернуться для них штрафами.

Об этом говорится в Законе Украины "О дорожном движении".

Читайте также:

Какие штрафы угрожают велосипедистам

За нарушение ПДД велосипедисты платят 340 гривен штрафа, а за езду в состоянии алкогольного опьянения — 680 гривен. Если же нарушение привело к созданию аварийной ситуации, штраф составит 850 гривен или предусмотрено 20-40 часов общественных работ. Повторное нарушение также карается штрафом в 850 гривен.

Штрафы за нарушение ПДД водителей электросамокатов

Водителям электросамокатов также следует соблюдать осторожность: за езду по тротуару им придется оплатить 850 гривен штрафа, а за управление в состоянии алкогольного опьянения — 17 000 гривен. В случае наезда на пешехода наказание будет определять суд, учитывая степень телесных повреждений потерпевшего, и это может варьироваться от штрафа до ограничения или лишения свободы.

Что еще стоит знать

Напомним, Патрульная полиция инициировала обсуждение изменений в правила ПДД, которые ограничат количество возможных нарушений правил водителем до трех в год. Ведь зачастую отдельные автолюбители имеют за такой период по 20-30 нарушений.

Мы также писали, что проезд на красный сигнал светофора запрещен. Но существуют исключения из правил, когда нарушители остаются без наказания.

ПДД
самокаты
штраф
штрафы
деньги
велосипеды
закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня