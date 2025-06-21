Штраф за грибы и ягоды в 2025 году — что должны знать украинцы

Женщина собирает грибы. Фото: УНИАН

В Украине уже начался сезон сбора грибов и ягод. Однако не все, что растет в лесу, украинцы могут собирать без ограничений. Если не учитывать виды грибов и место их произрастания, можно получить штраф.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее, в каких случаях граждан могут оштрафовать за сбор грибов или ягод.

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Экологи из Львовской политехники объяснили, что закон не ограничивает граждан в сборе грибов и ягод для собственных нужд. Но лесные дары нельзя собирать в природоохранных зонах, и только в случае промышленной заготовки без разрешения, иначе придется платить штраф. То есть:

в обычных лесах собирать грибы с ягодами ягоды можно без ограничений;

в национальных природных парках, ботанических садах и биосферных заповедниках можно срывать плоды для себя, но запрещено их продавать (нужно иметь специальное разрешение —лесной билет);

в объектах заповедного режима запрещено собирать любые растения и грибы - в такие места вход рядовым гражданам вообще запрещен.

Без штрафов можно собирать дикоросы для домашнего потребления, но людям нельзя заходить на заповедные территории, которые обычно ограждены, возле них установлены соответствующие таблички.

То есть, в Украине нельзя собирать грибы там, где действует запрет, или где для этого нужны специальные разрешения. Если собирать грибы там, где нельзя, вас накажут. Штраф составляет от 100 до 300 необлагаемых минимумов — от 1,7 тыс. гривен до 5,1 тыс. грн.

Напомним, что в Украине работников и работодателей штрафуют за моббинг. Размер наказания — 6,8 тыс. гривен. Узнавайте также, почему могут оштрафовать за посылки по почте.