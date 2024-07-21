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Штраф за техосмотр — кому и сколько нужно заплатить за отсутствие ТО

21 июля 2024 07:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Техосмотр в Украине — кому нужно пройти и какие штрафы за нарушение
Осмотр авто. Фото: Freepic
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей был отменен в 2011 году. Однако для других видов транспорта это требование остается, и в случае отсутствия ТО водителям грозит штраф.

О том, кому нужно пройти ТО, и когда водителя могут оштрафовать за отсутствие техосмотра, рассказал юрист Вадим Володарский в комментарии РБК-Україна.

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Кому нужно пройти техосмотр в Украине

По словам эксперта, техническому контролю подлежат не все транспортные средства. В частности, легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам и не используемые в коммерческих целях, проходить технический контроль не должны.

Обязательным техосмотром является для:

  • грузовых автомобилей;
  • грузопассажирских авто;
  • автобусов;
  • такси;
  • коммерческой техники;
  • тракторов и т.д.

Эти средства должны проходить техосмотр раз в два года. Для грузовых автомобилей весом от 3,5 тонны техосмотр производится ежегодно.

"При этом есть спорные моменты, которые могут по-разному трактоваться полицейскими относительно транспортных средств категории В, но предназначенных для перевозки грузов, в том числе пикапов", — добавил Володарский.

Какое наказание за транспорт без техосмотра

По словам юриста, если транспортное средство должно проходить технический контроль, но оно не прошло вовремя, то согласно ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях, за первое нарушение налагается штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это составляет 340 гривен.

В случае повторного такого нарушения в течение года наказание предусматривает:

  • штраф до 1700 грн;
  • или может быть применено лишение права вождения транспортными средствами от 3 до 6 месяцев;
  • или административный арест от 5 до 10 дней.

"Поэтому в "спорных" случаях еще при вынесении первого постановления за такое нарушение его целесообразно обжаловать, в том числе в судебном порядке, чтобы снять все вопросы", — сказал эксперт.

Что еще нужно знать

Напомним, эксперты призвали водителей никогда не трогать ключевые компоненты автомобиля самостоятельно. Ведь при любой, даже небольшой, ошибке под серьезной опасностью оказываются автомобилист, другие участники движения и пешеходы.

Мы также писали, как остановить автомобиль, когда внезапно отказали тормоза. Также эксперты рассказали, что делать, когда в автомобиле заклинил ручной тормоз.

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