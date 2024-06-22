Штрафы за пикник — сколько придется заплатить за нарушение

Мужчина возле мангала. Фото: УНИАН

Летом люди часто проводят время на природе, где любят жарить шашлыки. Однако мало кто знает, что за такие действия можно получить значительный штраф.

Новини.LIVE узнали, где в Украине запрещено жарить шашлык и какой штраф должны заплатить нарушители.

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Где запрещено разводить огонь

Стоит иметь в виду, что это касается лесов и лесных массивов, где разжигание огня категорически запрещено в течение всего года. Это включает как оборудованные мангалы, так и любые другие методы разжигания огня. Кроме того, запрет на разжигание огня распространяется на следующие места:

Естественно-заповедные территории. На территории национальных парков, заповедников и других природно-заповедных зон разжигание огня строго запрещено.

На территории национальных парков, заповедников и других природно-заповедных зон разжигание огня строго запрещено. Городские зоны. В пределах городов и сел обычно существуют отведенные места для приготовления шашлыков. Разжигание огня в не отведенных для этого местах, таких как дворы жилых домов, детские площадки, скверы и парки запрещено.

В пределах городов и сел обычно существуют отведенные места для приготовления шашлыков. Разжигание огня в не отведенных для этого местах, таких как дворы жилых домов, детские площадки, скверы и парки запрещено. Берега водоемов. Расстояние от места разжигания огня до берега водоема должно быть не менее 30 метров.

Другие места, где разжигание огня запрещено:

Объекты военной инфраструктуры.

Территории с высоким уровнем пожароопасности.

Поля и земля сельскохозяйственного назначения.

Торфяники.

Штрафы за жарение шашлыка

Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушениях государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов.

Итак, если вы разжигаете огонь для жарки шашлыка в запрещенном месте, можно получить штраф в размере от 340 до 1 360 гривен.

Также важно знать, что нарушение требований пожарной безопасности, таких как оставление непогашенных спичек, окурков, тряпок, пропитанных горючими веществами, обжиг травы и т.д., влечет административную ответственность согласно статье 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такие действия можно получить штраф в размере от 1 530 до 4 590 гривен.

Где можно жарить шашлыки

Для разжигания огня разрешается использовать только открытые для посещения зоны, специально предназначенные для этого. Это может быть зона с мангалами или двор частного дома, где соблюдаются требования пожарной безопасности.

Во многих парках есть специальные площадки для шашлыков, часто с беседками. Иногда за использование этих площадок может взиматься плата, но иногда это может быть бесплатно.

Чтобы узнать, где именно можно готовить шашлыки, следует обратиться в администрацию парка или к председателю местного сообщества.

При установке мангала следует соблюдать правила расстояния от деревьев и всегда тушить огонь после использования во избежание его распространения на траву.

Что еще стоит знать

Напомним, на территории разных областей Украины в последние дни наблюдается увеличенное количество пожаров на открытых просторах. Спасатели напомнили, что за подобные нарушения законом предусмотрены штрафы.

Мы также писали, что в Украине могут в несколько раз увеличить штрафы за незаконную рыбалку. В правительстве считают, что это поможет бороться с гражданами, занимающимися браконьерством.