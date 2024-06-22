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Штраф за жарение шашлыка в запрещенном месте — сколько заплатят нарушители

22 июня 2024 12:42
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Штрафы за пикник — сколько придется заплатить за нарушение
Мужчина возле мангала. Фото: УНИАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Летом люди часто проводят время на природе, где любят жарить шашлыки. Однако мало кто знает, что за такие действия можно получить значительный штраф.

Новини.LIVE узнали, где в Украине запрещено жарить шашлык и какой штраф должны заплатить нарушители.

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Где запрещено разводить огонь

Стоит иметь в виду, что это касается лесов и лесных массивов, где разжигание огня категорически запрещено в течение всего года. Это включает как оборудованные мангалы, так и любые другие методы разжигания огня. Кроме того, запрет на разжигание огня распространяется на следующие места:

  • Естественно-заповедные территории. На территории национальных парков, заповедников и других природно-заповедных зон разжигание огня строго запрещено.
  • Городские зоны. В пределах городов и сел обычно существуют отведенные места для приготовления шашлыков. Разжигание огня в не отведенных для этого местах, таких как дворы жилых домов, детские площадки, скверы и парки запрещено.
  • Берега водоемов. Расстояние от места разжигания огня до берега водоема должно быть не менее 30 метров.

Другие места, где разжигание огня запрещено:

  • Объекты военной инфраструктуры.
  • Территории с высоким уровнем пожароопасности.
  • Поля и земля сельскохозяйственного назначения.
  • Торфяники.

Штрафы за жарение шашлыка

Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушениях государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов.

Итак, если вы разжигаете огонь для жарки шашлыка в запрещенном месте, можно получить штраф в размере от 340 до 1 360 гривен.

Также важно знать, что нарушение требований пожарной безопасности, таких как оставление непогашенных спичек, окурков, тряпок, пропитанных горючими веществами, обжиг травы и т.д., влечет административную ответственность согласно статье 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такие действия можно получить штраф в размере от 1 530 до 4 590 гривен.

Где можно жарить шашлыки

Для разжигания огня разрешается использовать только открытые для посещения зоны, специально предназначенные для этого. Это может быть зона с мангалами или двор частного дома, где соблюдаются требования пожарной безопасности.

Во многих парках есть специальные площадки для шашлыков, часто с беседками. Иногда за использование этих площадок может взиматься плата, но иногда это может быть бесплатно.

Чтобы узнать, где именно можно готовить шашлыки, следует обратиться в администрацию парка или к председателю местного сообщества.

При установке мангала следует соблюдать правила расстояния от деревьев и всегда тушить огонь после использования во избежание его распространения на траву.

Что еще стоит знать

Напомним, на территории разных областей Украины в последние дни наблюдается увеличенное количество пожаров на открытых просторах. Спасатели напомнили, что за подобные нарушения законом предусмотрены штрафы.

Мы также писали, что в Украине могут в несколько раз увеличить штрафы за незаконную рыбалку. В правительстве считают, что это поможет бороться с гражданами, занимающимися браконьерством.

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