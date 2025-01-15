Українцям загрожують штрафи у майже 7 тис. грн за одне порушення — за що оштрафують

Вручення державних нагород. Фото: УНІАН

В Україні триває повномасштабна війна з Росією і багато наших громадян героїчно захищають свою країну від зазіхань ворога. За свій героїзм захисники отримують державні нагороди, але іноді такі відзнаки можуть опинитися в руках людей, які не мають абсолютно ніякого стосунку до війни.

Тож в Україні запровадили закон, який визнача штрафи за незаконне виготовлення розповсюдження і носіння держнагород. На думку авторів, які працювали над документом, заходи допоможуть вплинути на "морально нечистих людей", які часто прикриваються заслугами військових у своїх цілях.

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"Основною метою та завданням законопроекту є посилення поваги до осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, борців за незалежність України у XX столітті та учасників Революції Гідності", — йдеться у тексті закону.

Бралася до уваги також закордонна практика покарання людей, які не маючи стосунку до армії, привласнювали собі чужі заслуги. Наприклад, у США купівля, продаж, обмін, виготовлення, імпорт та експорт державного значка або медалі, особою яка не має на те права, за винятком випадків, коли це дозволено, карається штрафом або позбавленням волі на строк не більше шести місяців.

"Таким чином, збільшення розміру штрафу за незаконні дії щодо державних нагород сприятиме вихованню порушників, підвищення впливу на дисципліну громадянського суспільства та відповідатиме міжнародній практиці", — пояснюють автори закону.

Отже, за незаконне поширення (продаж), носіння або обмін державних нагород, українцям, якщо вони не служили і не брали участь у бойових діях, загрожує штраф до 1,7 тис. грн та конфіскація. Під нагородами маються на увазі:

ордени;

медалі;

нагрудні знаки.

Тоді як за незаконне виготовлення нагороди загрожує штраф до 3,4 тис. грн і також конфіскація. Повторні порушення потягнуть за собою громадські роботи і штраф до 6,8 тис. грн.

До слова, в Україні з 2022 року діє воєнний стан та продовжується загальна мобілізація, тожу військовозобов′язаних громадян можуть карати за порушення військового обліку. Штрафи чоловікам виписують представники ТЦК та СП.

Також ми розповідали, скільки штрафів може отримати українець, який ігнорує отримання повісток. Юрист також пояснив, чи можна чоловікові, який сплатив штраф, більше не з′являтися у ТЦК.