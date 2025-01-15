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Штраф за ношение наград — кто заплатит немалые суммы

15 января 2025 12:31
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинцам грозят штрафы в почти 7 тыс. грн за одно нарушение — за что оштрафуют
Вручение государственных наград. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине продолжается полномасштабная война с Россией и многие наши граждане героически защищают свою страну от посягательств врага. За свой героизм защитники получают государственные награды, но иногда такие отличия могут оказаться в руках людей, которые не имеют абсолютно никакого отношения к войне.

Поэтому в Украине ввели закон, который определяет штрафы за незаконное ношение, изготовление и распространение госнаград. По мнению авторов, работавших над документом, меры помогут повлиять на "морально нечистых людей", которые часто прикрываются заслугами военных в своих целях.

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"Основной целью и задачей законопроекта является усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцов за независимость Украины в XX веке и участников Революции Достоинства", — говорится в тексте закона.

Учитывалась также зарубежная практика наказания людей, которые не имея отношения к армии, присваивали себе чужие заслуги. Например, в США покупка, продажа, обмен, изготовление, импорт и экспорт государственного значка или медали, лицом не имеющим на то права, за исключением случаев, когда это разрешено, наказывается штрафом или лишением свободы на срок не более шести месяцев.

"Таким образом, увеличение размера штрафа за незаконные действия в отношении государственных наград будет способствовать воспитанию нарушителей, повышению влияния на дисциплину гражданского общества и будет соответствовать международной практике", — объясняют авторы закона.

Итак, за незаконное распространение (продажу), ношение или обмен государственных наград, украинцам, если они не служили и не участвовали в боевых действиях, грозит штраф до 1,7 тыс. грн и конфискация. Под наградами подразумеваются:

  • ордена;
  • медали;
  • нагрудные знаки;

Тогда как за незаконное изготовление награды грозит штраф до 3,4 тыс. грн и также конфискация. Повторные нарушения повлекут за собой общественные работы и штраф до 6,8 тыс. грн.

К слову, в Украине с 2022 года действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанных граждан могут наказывать за нарушение воинского учета. Штрафы мужчинам выписывают представители ТЦК и СП.

Также мы рассказывали, сколько штрафов может получить украинец, который игнорирует получение повесток. Юрист также объяснил, можно ли мужчине, который оплатил штраф, больше не являться в ТЦК.

штраф награда деньги война в Украине государственная награда

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