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Главная Финансы Штраф за форму ВСУ — кого и на сколько оштрафуют в июле

Штраф за форму ВСУ — кого и на сколько оштрафуют в июле

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 23:38
Штрафы до 7 тысяч гривен — почему не всем можно носить форму ВСУ
Человек с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцев в 2025 году уже не удивить большим количеством людей в военной форме на улицах в каждом городе. Однако носить форму иногда могут люди, которые никак не связаны с армией, тем самым нарушая законы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как могут наказать гражданских лиц, если они будут носить военную форму в июле.

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Размер штрафных санкций остается неизменным. Так, в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (статья 186-8), если человек впервые наденет форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), хотя у него отсутствуют права на ношение такой одежды, то его устно предупредят о запрете или оштрафуют на сумму от 2 550 до 3 400 гривен.

За повторное нарушение в течение года штраф возрастет — от 3 400 до 6 800 гривен. В отдельных случаях могут назначить общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов.

Военная одежда на гражданском человеке — какую именно форму нельзя носить

Запрет в июле 2025 года распространяется на военную форму со знаками различия подразделений ВСУ или других военных формирований.

Ранее стало известно, что военнослужащие получили право получить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Речь идет о защитниках, которые увольняются со службы. Узнавайте также, как будут начислять денежное обеспечение в ВСУ в июле.

ВСУ штраф армия война в Украине форма
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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