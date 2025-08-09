Штрафы от 3 000 грн - украинцам напомнили о важном запрете

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартует летне-осенний запрет на вылов раков, который традиционно вводится для сохранения популяции этих водных обитателей в период их линьки. Запрет распространяется на подавляющее большинство водных объектов страны, а за его нарушение предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Реклама

Читайте также:

Где и когда будет действовать запрет

Почти во всех регионах Украины запрет будет действовать с 15 августа по 30 сентября. Только на водоемах Николаевщины, Херсонщины, а также в Днепровско-Бугской устьевой системе запрет начнется с 10 августа и будет действовать до 20 сентября.

В Госрыбагентстве отметили, что, по научным данным, на Закарпатье доминирующие группировки речных раков сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на вылов которого действует в течение всего года.

Как будут наказывать за незаконный вылов раков

За вылов раков в этот период действия запрета предусмотрено наказание - от административной до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба.

Штраф за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

"Рак — это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Он выполняет роль "санитара" водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение его популяции негативно влияет на экологический баланс рек и озер", — напомнили в Госрыбагентстве.

В ведомстве также обратились к рыбакам с просьбой помнить об ответственном отношении к этим речным жителям и придерживаться установленных ограничений.

Ранее мы писали, когда наступает ответственность за сбор лесных ягод и какие размеры штрафов действуют в 2025 году.

Также узнавайте, на каких водоемах украинцам запрещено ловить рыбу и какое наказание грозит нарушителям.