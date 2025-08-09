Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Штраф от 3 000 грн — в Украине стартует сезонный запрет

Штраф от 3 000 грн — в Украине стартует сезонный запрет

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 17:45
Штрафы от 3 000 грн - украинцам напомнили о важном запрете
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартует летне-осенний запрет на вылов раков, который традиционно вводится для сохранения популяции этих водных обитателей в период их линьки. Запрет распространяется на подавляющее большинство водных объектов страны, а за его нарушение предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Реклама
Читайте также:

Где и когда будет действовать запрет

Почти во всех регионах Украины запрет будет действовать с 15 августа по 30 сентября. Только на водоемах Николаевщины, Херсонщины, а также в Днепровско-Бугской устьевой системе запрет начнется с 10 августа и будет действовать до 20 сентября.

В Госрыбагентстве отметили, что, по научным данным, на Закарпатье доминирующие группировки речных раков сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на вылов которого действует в течение всего года.

Как будут наказывать за незаконный вылов раков

За вылов раков в этот период действия запрета предусмотрено наказание - от административной до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба.

Штраф за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

"Рак  это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Он выполняет роль "санитара" водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение его популяции негативно влияет на экологический баланс рек и озер", — напомнили в Госрыбагентстве.

В ведомстве также обратились к рыбакам с просьбой помнить об ответственном отношении к этим речным жителям и придерживаться установленных ограничений.

Ранее мы писали, когда наступает ответственность за сбор лесных ягод и какие размеры штрафов действуют в 2025 году.

Также узнавайте, на каких водоемах украинцам запрещено ловить рыбу и какое наказание грозит нарушителям.

штраф штрафы нарушения запрет рыбалка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации