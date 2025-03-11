Вылов рыбы в Украине — о каких правилах и ограничениях нужно знать в 2025 году

Рыбаки на реке. Фото: УНИАН

Уже с 1 апреля в Украине будет действовать запрет на нерестовый вылов рыбы в водоемах. Рыбаков, которых заметят за нарушением, будут штрафовать на немалые суммы.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, какую рыбу нельзя ловить во время нереста и как долго продлятся ограничения.

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Когда в Украине вводят ограничения на вылов рыбы

Так, согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Об утверждении Правил любительского рыболовства", в Украине главные ограничения по вылову рыбы вводят дважды в год. А именно:

с 1 апреля по 30 мая — действует запрет на вылов рыбы на реках и притоках;

с 1 апреля по 19 июня — на водохранилищах, озерах и заливах.

Штрафы для украинцев, которые, несмотря на все ограничения и предупреждения, таки рискнут порыбачить, довольно существенные. Например:

за вылов одного окуня — 3 162 грн;

за леща — 1 649 грн;

за судака — 3 587 грн;

за сома — 5 117 грн.

Также существуют и дополнительные ограничения. Например, с 15 февраля по 31 марта любителям порыбачить нельзя вылавливать щуку, иначе грозит штраф в 3 468 грн.

До 30 июня украинцам лучше не ловить раков, ведь за одного выловленного рака придется платить по 3 332 грн. Когда срок запрета истекает, тогда можно ловить не более 30 раков в сутки на одного человека.

Впрочем, некоторую рыбу можно ловить без ограничений. Это:

солнечный окунь;

ротан;

тюлька;

синька.

Тем временем напомним, что украинцы, которые имеют собак, отвечают за своих любимцев, особенно во время выгула на свежем воздухе. Стоит знать, что за нарушение некоторых правил граждан могут оштрафовать.

Также мы рассказывали о двух украинцах, которые отправились порыбачить в регион Британская Колумбия без необходимой лицензии. За это их оштрафовали на немалую сумму.