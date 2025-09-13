Штраф за перепланування у квартирі — що мають знати українці

Штраф у понад 4 тис. грн — що не можна робити у власній квартирі
Державні будівельні норми чітко визначають критерії, за якими українці можуть проводити роботи у власних квартирах. Ігнорувати правила не варто адже, наприклад, якщо без дозволу зробити перепланування квартири — можна отримати чималий штраф.
По це йдеться у Державних будівельних нормах.
Детальніше про штраф за перепланування у квартирі
Для українців встановили чіткі обмеження щодо перепланувань та змін у конструкції квартир. Правила створили для того, щоб не порушувати безпеку та права інших мешканців. Тому у квартирі можна проводити деякі роботи, але лише ті, які не є порушенням закону. Наприклад, власникам квартир заборонено:
- демонтувати балконні блоки;
- порушувати цілісність опорних конструкцій;
- видаляти зовнішні стіни для об'єднання кімнати з балконом;
- встановлювати радіатори центрального опалення на балкони;
- збільшувати площу санвузлів за рахунок житлових приміщень або змінювати їх розташування;
- демонтаж міжповерхових перекриттів та створення прибудов до квартир на перших поверхах багатоповерхівок.
Якщо порушити ці правила, то можна отримати штраф, розмір якого становить від 1 700 до 4 250 гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що деякі українці здають квартири в оренду не сплачуючи податки. Пошуками порушників займається Податкова служба, працівники якої не тільки моніторять платформи з оголошеннями, а й слідкують за банківськими переказами громадян і співпрацюють з рієлторами.
Тож якщо здавати квартиру в оренду і при цьому не декларувати доходи — настане відповідальність, а саме —
- штраф 25% від суми податку, у разі повторного порушення — 50%;
- пеня — за кожен день прострочення;
- адмінштраф — до 850 грн.
А якщо заборгованість перевищує 51 000 грн — штраф від 85 000 до 170 000 грн або навіть реальний строк.
Раніше повідомлялося, що в Україні має з'явитися ринок соціальної оренди. Після цього отримати житло стане простіше. Дізнавайтесь також, у яких містах світу найдорожче житло.
