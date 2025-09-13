Відео
Штраф у понад 4 тис. грн — що не можна робити у власній квартирі

Штраф у понад 4 тис. грн — що не можна робити у власній квартирі

Дата публікації: 13 вересня 2025 23:13
Штраф за перепланування у квартирі — що мають знати українці
Люди у фарбі. Фото: Unsplash

Державні будівельні норми чітко визначають критерії, за якими українці можуть проводити роботи у власних квартирах. Ігнорувати правила не варто адже, наприклад, якщо без дозволу зробити перепланування квартири — можна отримати чималий штраф.

По це йдеться у Державних будівельних нормах

Читайте також:

Детальніше про штраф за перепланування у квартирі 

Для українців встановили чіткі обмеження щодо перепланувань та змін у конструкції квартир. Правила створили для того, щоб не порушувати безпеку та права інших мешканців. Тому у квартирі можна проводити деякі роботи, але лише ті, які не є порушенням закону. Наприклад, власникам квартир заборонено:

  • демонтувати балконні блоки;
  • порушувати цілісність опорних конструкцій;
  • видаляти зовнішні стіни для об'єднання кімнати з балконом;
  • встановлювати радіатори центрального опалення на балкони;
  • збільшувати площу санвузлів за рахунок житлових приміщень або змінювати їх розташування;
  • демонтаж міжповерхових перекриттів та створення прибудов до квартир на перших поверхах багатоповерхівок.

Якщо порушити ці правила, то можна отримати штраф, розмір якого становить від 1 700 до 4 250 гривень.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що деякі українці здають квартири в оренду не сплачуючи податки. Пошуками порушників займається Податкова служба, працівники якої не тільки моніторять платформи з оголошеннями, а й слідкують за банківськими переказами громадян і співпрацюють з рієлторами.

Тож якщо здавати квартиру в оренду і при цьому не декларувати доходи — настане відповідальність, а саме —

  • штраф 25% від суми податку, у разі повторного порушення — 50%;
  • пеня — за кожен день прострочення;
  • адмінштраф — до 850 грн.

А якщо заборгованість перевищує 51 000 грн — штраф від 85 000 до 170 000 грн або навіть реальний строк.

Раніше повідомлялося, що в Україні має з'явитися ринок соціальної оренди. Після цього отримати житло стане простіше. Дізнавайтесь також, у яких містах світу найдорожче житло

закон штраф штрафи обмеження квартира
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
