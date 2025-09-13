Штраф за перепланировку в квартире — что должны знать украинцы

Штраф в более чем 4 тыс. грн — что нельзя делать в своей квартире
Государственные строительные нормы четко определяют критерии, по которым украинцы могут проводить работы в собственных квартирах. Игнорировать правила не стоит ведь, например, если без разрешения сделать перепланировку квартиры — можно получить немалый штраф.
Об этом говорится в Государственных строительных нормах.
Подробнее о штрафе за перепланировку в квартире
Для украинцев установили четкие ограничения по перепланировкам и изменениям в конструкции квартир. Правила создали для того, чтобы не нарушать безопасность и права других жителей. Поэтому в квартире можно проводить некоторые работы, но только те, которые не являются нарушением закона. Например, владельцам квартир запрещено:
- демонтировать балконные блоки;
- нарушать целостность опорных конструкций;
- удалять внешние стены для объединения комнаты с балконом;
- устанавливать радиаторы центрального отопления на балконы;
- увеличивать площадь санузлов за счет жилых помещений или изменять их расположение;
- демонтаж межэтажных перекрытий и создание пристроек к квартирам на первых этажах многоэтажек.
Если нарушить эти правила, то можно получить штраф, размер которого составляет от 1 700 до 4 250 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, что некоторые украинцы сдают квартиры в аренду не платя налоги. Поисками нарушителей занимается Налоговая служба, работники которой не только мониторят платформы с объявлениями, но и следят за банковскими переводами граждан и сотрудничают с риелторами.
Поэтому если сдавать квартиру в аренду и при этом не декларировать доходы — наступит ответственность, а именно:
- штраф 25% от суммы налога, в случае повторного нарушения — 50%;
- пеня — за каждый день просрочки;
- админштраф — до 850 грн.
А если задолженность превышает 51 000 грн — штраф от 85 000 до 170 000 грн или даже реальный срок.
