Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Штраф в более чем 4 тыс. грн — что нельзя делать в своей квартире

Штраф в более чем 4 тыс. грн — что нельзя делать в своей квартире

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 23:13
Штраф за перепланировку в квартире — что должны знать украинцы
Люди в краске. Фото: Unsplash

Государственные строительные нормы четко определяют критерии, по которым украинцы могут проводить работы в собственных квартирах. Игнорировать правила не стоит ведь, например, если без разрешения сделать перепланировку квартиры — можно получить немалый штраф.

Об этом говорится в Государственных строительных нормах.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о штрафе за перепланировку в квартире

Для украинцев установили четкие ограничения по перепланировкам и изменениям в конструкции квартир. Правила создали для того, чтобы не нарушать безопасность и права других жителей. Поэтому в квартире можно проводить некоторые работы, но только те, которые не являются нарушением закона. Например, владельцам квартир запрещено:

  • демонтировать балконные блоки;
  • нарушать целостность опорных конструкций;
  • удалять внешние стены для объединения комнаты с балконом;
  • устанавливать радиаторы центрального отопления на балконы;
  • увеличивать площадь санузлов за счет жилых помещений или изменять их расположение;
  • демонтаж межэтажных перекрытий и создание пристроек к квартирам на первых этажах многоэтажек.

Если нарушить эти правила, то можно получить штраф, размер которого составляет от 1 700 до 4 250 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, что некоторые украинцы сдают квартиры в аренду не платя налоги. Поисками нарушителей занимается Налоговая служба, работники которой не только мониторят платформы с объявлениями, но и следят за банковскими переводами граждан и сотрудничают с риелторами.

Поэтому если сдавать квартиру в аренду и при этом не декларировать доходы — наступит ответственность, а именно:

  • штраф 25% от суммы налога, в случае повторного нарушения — 50%;
  • пеня — за каждый день просрочки;
  • админштраф — до 850 грн.

А если задолженность превышает 51 000 грн — штраф от 85 000 до 170 000 грн или даже реальный срок.

Ранее сообщалось, что в Украине должен появиться рынок социальной аренды. После этого получить жилье станет проще. Узнавайте также, в каких городах мира самое дорогое жилье.

закон штраф штрафы ограничения квартира
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации