Штрафы в Украине — за что ждет наказание до 850 грн в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Юристы рассказали о наказании украинцев за нарушение Правил дорожного движения в 2024 году. За это в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафных санкций.

О том, кому грозит наказание, рассказал юрист Клим Братковский пишет РБК-Украина.

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Наказание пешеходов в 2024 году

По словам юриста, соответствующий вопрос регулирует статья 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Она предусматривает необходимость привлечения к ответственности пешеходов за игнорирование требования сигналов регулирования дорожного движения, которые, в частности, переходят проезжую часть дороги в непредвиденных местах или перед приближающимся транспортом, а также не выполняют остальные правила дорожного движения.

За соответствующие нарушения взимают штраф в сумме 255 гривен, а в случае опьянения нарушителя — 680 гривен.

В случае если перечисленные нарушения стали причиной возникновения аварийной ситуации, то пешеходу грозит 850 гривен штрафа. Также он может быть отправлен на общественные работы на 20-40 часов. Соответствующее наказание выберет уже не полиция, а суд. Также гражданин должен будет оплатить судебный сбор в 605 гривен в этом году.

"Полицейские без решения суда имеют право сложить на нарушителя постановление о наложении штрафа. Нарушитель может на месте уплатить штраф или в течение пятнадцати дней со дня вручения ему постановления. Если он не уплатит штраф в установленный срок, тогда постановление будет направлено в государственную исполнительную службу по месту его проживания (пребывания) или работы. В этом случае штраф уже будет взиматься в двойном размере", — говорится в объяснении юриста.

Как часто штрафуют пешеходов в Украине

По словам правозащитника, случаи, когда пешеходов штрафуют за дорожно-транспортные происшествия нечасты, однако соответствующие постановления есть. Он привел пример, ссылаясь на реестр судебных решений, где в одном из дел о ДТП в Киеве пешеход переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора, чем вызвал столкновение с авто, в результате произошло разбиение лобового стекла и деформация капота. Суд наказал украинца на 850 гривен.

По другому делу о ДТП в столице, переход пешехода дороги в неустановленном месте и наезд на него автомобиля обошелся нарушителю в 850 гривен.

В очередном подобном деле, которое произошло во Львове, также пешехода наказали на 850 гривен. Он тоже внезапно выбежал на проезжую часть дороги, где на него совершило наезд авто, добавил юрист.

Что еще стоит знать

Напомним, новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая. Адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами государство будет принуждать граждан явиться в территориальные центры комплектования и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

Также в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени года. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.