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Головна Фінанси Штраф до 1 тисячі євро — за що покарають у Німеччині

Штраф до 1 тисячі євро — за що покарають у Німеччині

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 18:08
Штрафи батькам за канікули з дітьми — які правила діють у Німеччині
Дитина і дорослі на відпочинку. Фото: УНІАН

У кожній країні світу діють певні правила та заборони. Порушувати їх не варто, адже за це можуть оштрафувати. Наприклад, якщо ви плануєте переїзд до Німеччини, тоді вам варто знати, яке правило точно не варто ігнорувати. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Штрафи за канікули 

Як повідомляє видання Spiegel, торік у німецькому регіоні Північний Рейн-Вестфалія виписали понад тисячу штрафів батькам школярів, які вирішили завчасно забрати дітей у відпустку, хоча офіційні канікули у навчальних закладах тоді ще не почалися. Так, органи влади п’яти адміністративних округів регіону зафіксували понад тисячу випадків порушення шкільного відвідування, яке у Німеччині є обов'язковим. Як зазначається, батьки розуміли, на що йдуть, оскільки підбирали відпустку на зручніші дати, щоби не проґавити дешевші періоди для подорожей.

Яка сума штрафу

Якщо прогуляти школу без поважної причини — це штраф до 1 тис. євро (48 250 грн). Найчастіше штрафи доводиться сплачувати родинам, які під час планування відпустки:

  • шукають дешевші квитки;
  • хочуть уникнути проблем з перельотами чи переїздами під час пікових періодів. 

"Представники влади наголошують: фінансова вигода або зручність не є підставами для відсутності дитини на заняттях", — йдеться у матеріалі.

При цьому у публікації наголошують, що громадяни почали частіше вчиняти подібні порушення. Так, у Мюнстері у 2024 році зареєстрували 275 таких випадків, тоді як у 2022-му було лише 177, а у Дюссельдорфі — 557, що значно більше, ніж у 2021 році — 189.

Нагадаємо, що в Україні не можна здавати квартиру без договору. Так власник житла порушує не лише податкове, а й кримінальне законодавство. Дізнавайтесь також, за що штрафуватимуть ФОП з 1 серпня 2025 року. 

Німеччина діти відпустка штраф штрафи батьки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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