Штрафы родителям за каникулы с детьми — какие правила действуют в Германии

Ребенок и взрослые на отдыхе. Фото: УНИАН

В каждой стране мира действуют определенные правила и запреты. Нарушать их не стоит, ведь за это могут оштрафовать. Например, если вы планируете переезд в Германию, тогда вам стоит знать, какое правило точно не стоит игнорировать.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Штрафы за каникулы

Как сообщает издание Spiegel, в прошлом году в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия выписали более тысячи штрафов родителям школьников, которые решили заблаговременно забрать детей в отпуск, хотя официальные каникулы в учебных заведениях тогда еще не начались. Так, органы власти пяти административных округов региона зафиксировали более тысячи случаев нарушения школьного посещения, которое в Германии является обязательным. Как отмечается, родители понимали, на что идут, поскольку подбирали отпуск на удобные даты, чтобы не упустить более дешевые периоды для путешествий.

Какая сумма штрафа

Если прогулять школу без уважительной причины — это штраф до 1 тыс. евро (48 250 грн). Чаще всего штрафы приходится платить семьям, которые во время планирования отпуска:

ищут более дешевые билеты;

хотят избежать проблем с перелетами или переездами во время пиковых периодов.

"Представители власти отмечают: финансовая выгода или удобство не являются основаниями для отсутствия ребенка на занятиях", — говорится в материале.

При этом в публикации отмечается, что граждане стали чаще совершать подобные нарушения. Так, в Мюнстере в 2024 году зарегистрировали 275 таких случаев, тогда как в 2022-м было всего 177, а в Дюссельдорфе — 557, что значительно больше, чем в 2021 году — 189.

Напомним, что в Украине нельзя сдавать квартиру без договора. Так владелец жилья нарушает не только налоговое, но и уголовное законодательство. Узнавайте также, за что будут штрафовать ФЛП с 1 августа 2025 года.